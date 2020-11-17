ترامب.. وجه أميركا القبيح

آراء

قد تجد قليلاً من العرب ممن هم معجبون بترامب وطريقة حكمه وتعامله مع مختلف القضايا العالمية، لكن الغالبية كانت تكره طريقته العنصرية والمتعالية المتعجرفة.. وهذا الانطباع موجود في كثير من دول العالم بل وحتى عند حلفاء أميركا الأوروبيين.. وتجده أيضا عند كثير من الأميركيين ممن أصولهم ليست شبيهة بأصول ترامب وأمثاله وكما ظهر في احصاءات المصوتين له ولخصمه بايدن.

قد يتصور البعض أن ترامب هو شخصية سيئة وقبيحة، وأنه قد نجح في الفوز بالانتخابات في غفلة من المؤسسات المعروفة التي تقود أميركا، وأنه وبذكاء استطاع أن يستعدي الاعلام الأميركي، وكسب لصفه الجمهور حين هاجم وسائل الاعلام كلها، ونجح في أن يشيطنها قبل أن تفعل هي معه ذلك.. واستغل صعود النفس العنصري لدى البيض ليفوز بالرئاسة، لكن الحقيقة غير ذلك مطلقا..

أميركا وكلنا يعرف ذلك، أنها قد يحكمها رئيس لكنه ليس من يقودها ويحدد سياساتها العامة.. فهناك مؤسسات ضاربة في القوة والرسوخ والتحكم بمختلف نواحي الحياة، هي من تقرر من وكيف ومتى وأين وعلى المدى الاستراتيجي، ولأن المجتمع الأميركي بدأ يتفكك فلا روابط حقيقية أو تاريخية يمكن أن تجمعه معا الا المصالح، وصار يكره الساسة وتدنت نسب المشاركة بالانتخابات، صارت هناك حاجة لان يحصل تغير ما يعيد جذب المجتمع لتلك المؤسسات، ويعيد حيويتها لها من خلال تفاعل الجمهور الأميركي معها.

بدأت تلك العملية من خلال دفع شخص من أصول أفريقية للرئاسة في سابقة لم تحصل ولا حتى محاولات لها من قبل.. ومنحه مقومات الفوز وهو أوباما لينفذ سياسات الاحتواء والمهادنة وربما التلويح بالقوة دون استخدامها، الا بشكل محدود جدا وضد التنظيمات الارهابية، التي سبق أن صنعتها ادارات أميركية سابقة.. ولتمضي فترتاه الرئاسيتان بشكل هادئ نسبي دون حرب كبيرة.

كانت المرحلة التالية من خلال الدفع بسيدة من داخل المؤسسة السياسية للمنافسة، لكن ذلك لم يكن كافيا الا بمقدار دفع شريحة النساء للتفاعل.. فصارت هناك حاجة لشخصية أكثر لفتا للانتباه أو كما يقال مثيرة للجدل.. ولأن تلك المؤسسات وكل ينتمون لها أو يدورون في فلكها كانوا، تقليديين وغير مثيرين لاهتمام الجمهور، صارت هناك حاجة ملحة للاتيان بمهرج من خارج المؤسسة وهذا ما حصل فكان ترامب.

مقامر تجاري ومضارب عقاري، لديه مواقف كثيرة وكلها غريبة ومثيرة للنقد ويملك الكثير من المال، ولديه شكل براق ولامع يمكن أن يمثل النموذج للحلم الأميركي الصاخب للكاوبوي الغربي.. ولم يكن هناك ضرر كبير من كل تصرفاته العنصرية الرعناء وتهوره المحسوب، فهي كلها كانت تصب في مصلحة أميركا ومؤسساتها بالمجمل، ويسهل لمن يأتي بعده أن ينتفع من نتائجها ويتبرأ من تبعاتها ويلصقها بسابقه الذي سيرحل مرغما.

ترامب ورقة وشخصية كان لها دور وقد أدته وبكل براعة، وقد انتهى دوره وعليه أن يعود للكواليس.. وكل المساوئ والأخطاء التي ارتكبتها أميركا خلال فترة حكمة لم تكن بسببه هو شخصيا فحسب، لكنها كانت رغبة المؤسسة التي جعلته واجهة وقناعا ترتديه، فالمرحلة كانت تتطلب حالة ترامبية لتحقق أهدافا معينة، وتنتهي المرحلة بتحقق أهدافها.

الرجل لم يجعل أميركا سيئة وقبيحة خلال فترة حكمه، بل هو مثل أحد وجوه أميركا الحقيقية القبيحة والتي تطلبتها المرحلة.. وقد انتهت تلك المرحلة وسنظل في انتظار الوجه بل القناع القادم الذي سترتديه مع تولي الرئيس الجديد.

