خمسة أشياء نَدِمَ عليها الراحلون

آراء

بعد سنوات عديدة من العمل غير المجدي، أخذت الأسترالية بروني وير على عاتقها البحث مجددا عن فرصة وظيفية ملائمة لتطلعاتها، وعلى الرغم من عدم حيازتها لأي مؤهلات أو خبرات رسمية، وجدت نفسها تعمل في حقل الرعاية التلطيفية.

قضت بروني ردحا من الزمن ترعى برفق المسنين الذين كانوا يحتضرون أمام ناظريها، وتنصت بعناية لأحاديثهم المضنية التي كانوا يبثونها إليها بين حين وآخر كي يتخففوا من أعبائها.

مع مضي الوقت، ومن خلال تطبيقها لنصائح أولئك الذين شارفوا على الموت، أدركت أن نظرتها للحياة قد تبدلت، وتبنت مفهوما جديدا ينص على أنه من الممكن أن يموت الناس براحة البال إذا ما اتخذوا الخيارات الصحيحة في بداية حياتهم.

في العام 2009، قررت كتابة منشور عبر مدونتها على الإنترنت تضمنه أكثر مشاعر الاستياء التي أعرب عنها الأشخاص الذين اعتنت بهم، كما استعرضت من خلاله أيضا أهم خمسة أشياء أسرفوا في الندم عليها. ذاع ذلك المنشور واكتسب الكثير من الزخم، فقد قرأه في عامه الأول ما يربو على ثلاثة ملايين شخص حول العالم، وبحلول عام 2012 بلغ عدد القراء نحو ثمانية ملايين، وفي نفس العام -ونزولا عند رغبة الكثيرين- قررت حفظ مذكراتها في كتاب بعنوان «أهم خمسة أشياء يندم عليها المرء عند الموت»، والذي ترجم إلى 27 لغة.

وفيما يلي أهم الأشياء الخمسة التي ندم عليها الراحلون قبل موتهم كما نقلت بروني وير:

1-?كنت أتمنى لو امتلكت الشجاعة لأعيش حياة حقيقية مع نفسي، وليس الحياة التي توقعها الآخرون مني:

الكثير من الناس يجاملون حتى على حساب أنفسهم، ويعيشون الحياة التي يرغبها الناس لهم، لا الحياة التي يرغبونها هم لأنفسهم إرضاء لأولئك الناس، حتى لو أفضى ذلك إلى تعاستهم وانحسار راحتهم، فتجدهم يعيشون مشاعر مختلطة، يظهرون فيها سعادة زائفة، ويضمرون حزنا موغلا.

2-? أتمنى لو لم أعمل بجد:

قد نستغرب من ندم الإنسان على إخلاصه في العمل، لكن إذا نما إلى علمنا أن ما يزجي بهذا الندم هو خسرانه لأشياء اكتشف متأخرا بأنها أهم من ذلك العمل، حينها سنتفهم دوافع ذلك.

لقد فات الكثير من الناس اللعب مع أطفالهم ومشاركتهم تفاصيلهم ورفقة شريكتهم والتقاط الصور التذكارية معهم، فأسفوا بشدة لأنهم أمضوا الكثير من حياتهم يركضون في مضمار العمل دون توقف، ما جعلهم يديرون ظهورهم للحظات نفيسة لا تعوض، ولا تقدر بثمن.

3- ?أتمنى لو كانت لدي الشجاعة للتعبير عن مشاعري:

قام الكثيرون بقمع مشاعرهم في سبيل الحفاظ على السلام مع الآخرين حسبما كانوا يعتقدون، ونتيجة لصمتهم الذي أطبق عليهم طيلة حياتهم، خسروا العديد من الفرص أمام أعينهم، وفقدوا الكثير من الحقوق وبعلمهم، ولم يتمكنوا من الوصول للمكانة التي كانوا يرومونها ويستحقونها، بل لم يتمكنوا -في أحايين- حتى من الدفاع عن أنفسهم، وأصيب العديد منهم بأمراض متصلة بالمرارة والاستياء الذي تحملوه نتيجة لذلك.

4-? أتمنى لو بقيت على اتصال مع أصدقائي:

دائرة الأعمال عزلت الكثير من الناس عن أقرب أصدقائهم، وجعلتهم لا يدركون حقا القيمة الحقيقية للأصدقاء القدامى إلا بعد فوات الأوان، فتحولت صداقاتهم المتينة إلى علاقات هشة، واهنة حتى تقوضت تماما.

للأسف، الجميع يفتقدون أصدقاءهم الخلص عندما يحتضرون.

5-? كنت أتمنى لو سمحت لنفسي أن أكون أكثر سعادة:

لم يدرك الكثيرون -إلا في نهاية حياتهم- أن السعادة هي اختيار. لقد ظلوا عالقين في الأنماط الكلاسيكية والعادات التقليدية خشية التغيير الذي جعلهم يتظاهرون للآخرين وكذلك لأنفسهم بأنهم راضون، لكن في قرارة أنفسهم يتوقون إلى الضحك بملء أشداقهم والعودة إلى السخف والمشاكسة وكسر أصفاد الرتابة في حياتهم مرة أخرى.

في هذا الكتاب، أعربت بروني وير عن مدى أهمية البوح بالندم بصوت جهير، وكيف يمكننا معالجة هذه القضايا بشكل إيجابي بينما لا يزال لدينا متسع من الوقت، وتطرقت للوضوح الهائل في الرؤية التي يكتسبها البشر في نهاية حياتهم، وكيف يمكننا التعلم من حكمتهم وتفادي ما وقعوا به.

حينما يدرك الناس أن نهاية حياتهم باتت وشيكة ينظرون إلى الوراء بوضوح، ويكون من السهل عليهم معرفة عدد الأمنيات التي لم تتحقق. معظمهم لم يحققوا حتى نصف أمنياتهم، فرحلوا وهم يعلمون أن ذلك كان إما بسبب الخيارات التي اتخذوها أو الخيارات التي لم يتخذوها.

