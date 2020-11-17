الظلم ظلمات

آراء

أشهر الكلمات حول الظلم:

الوفاء من شيم الكرام والغدر من صفات اللئام.

اتق شر من أحسنت اليه.

من كافأ الناس بالمكر كافؤوه بالغدر.

اذا طعنت من الخلف فاعلم أنك في المقدمة.

من الأفضل أن يكون أمامك أسد مفترس على أن يكون وراءك كلب خائن.

الخائن يختلق لنفسه الأعذار ليقنع نفسه بأنه فعل الصواب.

أعلمه الرماية كل يوم

فلما اشتد ساعده رماني

الحب يتحمل الموت والبعد أكثر مما يتحمل الشك والخيانة.

لم يف بعهده معها فباتت تعتقد بأن كل من على هذه الأرض يخون.

أصعب الألم أن ترسم الضحكة على شفاهك وداخلك ينتحب، أن تثق بالحب في زمن الغدر وتثق بالحياة في زمن الشقاء.

يقول الشاعر:

لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا

فالظلم مرتعه يفضي الى الندم

تنام عينك والمظلوم منتبه

يدعو عليك وعين الله لم تنم

