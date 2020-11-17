الأمير أشاد بالكوادر الطبية في مواجهة «كورونا»: هؤلاء هم أبناء الكويت وقت الشدة والفزعة

الأولى

اكد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا وما شهدناه من تكاتف وتعاضد في وطننا لأجل التصدي لهذا الوباء يبرهن على متانة وحدة الصف الكويتي وقت الشدائد ومدى صلابة أبناء هذا الوطن في مواجهة أي تحديات بكل عزيمة وصبر وثبات. وقال سموه خلال زيارته إلى وزارة الصحة: «يطيب لي اليوم زيارة وزارة الصحة ويسعدني أن التقي باخواني وابنائي من الكوادر والطواقم الطبية الذين يحملون على كاهلهم أمانة الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة بكل تفان واخلاص».

وأضاف سموه: «لقد أثبتم أنكم خط الدفاع الأول عن الوطن بالوقوف في الصفوف الأمامية للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره رغم ما تتعرضون له من خطر العدوى متسلحين في ذلك بالروح الوطنية العالية فلكم منا بالغ الثناء والتقدير، مستذكرين ببالغ الفخر مسيرة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- ودوره المشهود لأجل الارتقاء بالمنظومة الصحية ومؤكدين السير على نهجه الرشيد».

وقال سموه: «لن نتراخى او نبخل بجهد أو إمكانات في سبيل تطوير كفاءة وقدرات هذه المؤسسة الوطنية وتزويدها بأحدث المعدات وأفضل الكوادر لتمكينها من أداء واجبها المقدس في الحفاظ على الصحة العامة التي تعد من أهم أولوياتنا والغاية التي نسعى دائما لتحقيقها داعين المولى -تبارك وتعالى- أن يرفع عن البشرية جمعاء هذا البلاء ويجنبنا شروره وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير لخدمة وطننا الغالي الكويت ليظل ينعم بالأمن والطمأنينة».

وأشاد سموه بما قام به أبناء المنظومة الصحية من جهود كبيرة وتعاون بناء مع جميع جهات الدولة الرسمية والتطوعية لمواجهة هذا الوباء والتي تمثلت في حسن التخطيط وتأمين جميع الاحتياجات الطبية من مستشفيات ومحاجر ومعدات وبروتوكول علاجي أسهم في تصاعد أعداد المتعافين إلى جانب متابعتهم الحثيثة لكل المستجدات وكل ذلك كان محل ارتياح وتقدير الجميع.

وشكر سموه جميع العاملين بوزارة الصحة من الكوادر الطبية والطواقم التمريضية مواطنين ومقيمين على ما يسطرونه من تضحيات جسام للقيام بمهامهم الإنسانية التي لا تخلو من المخاطر مقدرين جهودهم الدؤوبة في نشر الوعي الصحي وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وألقى صاحب السمو أمير البلاد كلمة ارتجالية خلال زيارته لوزارة الصحة فيما يلي نصها:

«انا سعيد اليوم بزيارتي لكم.. لابنائي واخواني وبناتي.. اشكركم على ما قمتم فيه من مجهود كبير... الحقيقة واجهتوا فيه الاخطار وتعاونتم مع جهاز الحكومة الرسمي والتطوعي وقمتم في عمل تشكرون عليه واجهتم الخطر ومنكم من استشهد ومنكم من اصيب في هذه الآفة اللي الله بلانا فيها وعلى الرغم من ذلك صممتوا وعزيمتكم بالتصميم.. قمتم بخدمة وطنكم مهما واجهتوا من خطر فتشكرون عليه.. هذا كل الشكر والتقدير.. والكلام اللي بقوله لكم ما يوفي ما قمتم فيه من مجهود كبير الحقيقة من ابنائنا وبناتنا واخواننا... اقول ان شاء الله يكفيهم شر هذا الوباء والله سبحانه وتعالى يرفع هذا الوباء عن المعمورة ان شاء الله... وانا مهما قلت الكلام هذا ما يفي حقوقكم انتم قمتم بواجب اكثر واكثر انتم الجنود المجهولة اللي تعملون من خلف الكواليس الحقيقة تشكرون عليه كل الشكر والتقدير لكم جميعا على ما قمتم فيه وضحيتوا هؤلاء هم ابناء الكويت وقت الشدة والفزعة وقفوا كأنهم شخص واحد مع اخوانهم ايضا المقيمون والمتطوعون قاموا بدور جبار تشكروا عليه كل الشكر والتقدير والله يوفق الجميع ويحمي بلدنا ان شاء الله ويحميها من كل سوء ومكروه بارك الله فيكم ووفقكم الله والله يجنبكم كل المخاطر ان شاء الله وفقكم الله وشكرا».

بدوره قال وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح: ان صحة الإنسان والحفاظ عليها بكل الوسائل المتاحة نهج مبارك أكده بصورة واضحة لا لبس فيها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه، حيث شاهد العالم أجمع في جائحة «كورونا» كيف قدم سموه -رحمه الله- ودون أي تردد صحة الإنسان على ما سواها من المصالح الدنيوية المادية والمعنوية على نحو لم يشهد له العالم مثيلا في كل السياسات التي تم اتباعها للتعامل مع هذا الوباء وكنتم أنتم حفظكم الله ورعاكم السند والعون له -رحمه الله- على ترسيخ هذا المعنى والتأكيد عليه في كل مناسبة اقتضت منه -رحمه الله- مخاطبة شعبه وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم وطرد هاجس الخوف والرهبة من قلوبهم.

واضاف: وبفضل الله ثم السياسة العليا للدولة استطاع نظامنا الصحي بما يتمتع به من عوامل قوة استطاع وبوقت مبكر أن يصمد أمام تداعيات الجائحة من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية المبكرة للحفاظ على المنظومة الصحية وحماية الكويت من التداعيات والأعباء المترتبة على الجائحة فجاءت بحمد الله الخطوات العملية في مواجهة الوباء متناسقة ومتناسبة مع كل مرحلة من مراحل مواجهة الوباء.

وقال: إن ما تتناقله الآن الأوساط العلمية والإعلامية من النتائج المبشرة حول تطوير وانتاج اللقاحات الفعالة والآمنة للوقاية من كورونا المستجد والحد من تداعياته وحماية الفئات الأكثر تعرضا من الإصابة به يحظى بالمتابعة المستمرة والدقيقة من جانب القيادات والمتخصصين بوزارة الصحة لتكون الكويت بعون الله تعالى وتوفيقه من أولى الدول التي تتيح الفرصة لمواطنيها للحصول على اللقاح الامن والفعال.

إلى ذلك أعرب مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه بالمبادرات الايجابية الطيبة التي يقوم بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والتي تؤكد حرص سموه على الالتقاء المباشر بالمسؤولين والاهتمام بأبنائه سائلاً المولى عز وجل أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن يحفظه ذخراً للوطن والمواطنين، وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

وكان مجلس الوزراء استمع في اجتماعه الاسبوعي أمس لشرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح ووزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح عن زيارة سمو أمير البلاد لوزارتي الداخلية والصحة وقوة الاطفاء.