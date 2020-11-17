الحريص: السماح قريباً بعودة المقيمين حسب احتياجات الدولة

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أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص أنه عقد أمس اجتماعا موسعا مع ادارة الطيران المدني بحضور رئيس الادارة الشيخ سلمان الحمود وقد شهد الاجتماع تنسيقا وتناغما على جميع المستويات لتنفيذ المرحلة الاولى من عودة العمالة المنزلية مباشرة إلى الكويت والتي تحمل اقامة سارية، مشيرا إلى انه في المستقبل القريب ستتم عودة العمالة التي تحتاجها الكويت.

وعلمت النهار ان الادارة العامة للطيران اعتمدت تصورا ستعرضه على اللجنة الفرعية التابعة للجنة طوارئ كورونا الوزارية يقضي بتقسيم دول العمالة المنزلية المقرر السماح لها بالعودة للبلاد الى دفعات.

وكشفت المصادر ان الدفعة الاولى ستشمل 5 دول سيتم تحديدها حسب رأي السلطات الصحية اعتمادا على مؤشرات انتشار فيروس كورونا في هذه الدول مؤكدة ان قرار تشغيل الخطة منوط بمجلس الوزراء.

واشارت الى انه سيتم حجر العمالة المنزلية العائدة مؤسسيا في الفنادق والمحاجر الشاغرة في البلاد لمدة اسبوعين.

واوضحت أن الأولوية للحجر المؤسسي سيكون للمحاجر الحكومية وكذلك المنتجعات التي تم تحويلها الى أماكن للحجر الصحي ثم للفنادق المؤهلة لاستقبال العمالة المنزلية وتوفير كل المتطلبات الطبية لها. ولفتت المصادر الى ان فريقا من وزارة المالية سينضم الى اللجنة الحكومية المشرفة على تطبيق خطة عودة العمالة المنزلية وذلك لتحويل المبالغ المالية الواردة الى خزينة الدولة، مشيرة الى أنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر الليلة الواحدة في المحجر الصحي على ان تكون هناك ضوابط لأسعار الفنادق المستقطبة لحجر الخدم.

من جانب آخر ولليوم الثاني على التوالي شهدت البلاد انخفاضا في تسجيل حالات الاصابة بـكورونا حيث أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 489 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 137329 في حين تم تسجيل اربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 842 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8073 حالة.

وأشار إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5072 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1016638 فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء 829 حالة في الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 128414 حالة.