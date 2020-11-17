«موديرنا».. سلاح جديد في الحرب على «كورونا»

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واشنطن - الوكالات: زفت شركة موديرنا الأميركية للتكنولوجيا الحيوية بشرى جديدة للعالم باعلان نجاح لقاحها المضاد لفيروس كورونا ما سيعزز الامال بقرب انحسار الوباء وهو ما التقطته الاسواق العالمية فورا وسجلت رد فعل ايجابياً.

وبعد دقائق من اعلان موديرنا الذي يضيف سلاحا جديدا في الحرب العالمية على الوباء بعد لقاح فايزر ظهرت تداعيات الخبر الاقتصادية سريعا على اسعار النفط والذهب والاسواق.

وقفزت اسعار النفط 3% فيما فقد الذهب 20 دولارا للاونصة وارتفع مؤشر داو جونز الاميركي فوق مستوى 30 الف نقطة.

وقالت الشركة الاميركية في بيان نشر امس ان لقاحها التجريبي ضد كورونا اظهر فعاليته بنسبة 94,5% لتقليص خطر التقاط المرض، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على اكثر من 30 الف مشارك.

وأصيب 90 مشاركا من مجموعة الأشخاص الذين تلقوا الدواء الوهمي بـكوفيد-19 مقابل 5 فقط في المجموعة التي تلقت اللقاح.

واذا ثبت مستوى الفعالية هذا نفسه لدى السكان بصورة اجمالية، فسيكون هذا احد اللقاحات الأكثر فعاليةً في العالم، شبيها باللقاح ضد الحصبة الفعال بنسبة 97% على جرعتين، وفق المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وعلى سبيل المقارنة تراوحت فعالية اللقاحات ضد الانفلونزا بين 19% و60% في المواسم العشرة الأخيرة في الولايات المتحدة بحسب المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وقال الرئيس التنفيذي لـموديرنا ستيفان بانسيل انها لحظة حاسمة في تطوير لقاحنا ضد كوفيد-19 وأضاف ان اللقاح قادر على منع الاصابة بما في ذلك المرض الشديد الا ان هذه النتائج لم يتحقق منها علماء مستقلون. وشارك اكثر من 30 ألف شخص في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية واسعة النطاق، التي بدأت في يوليو الماضي. واذا صادقت الوكالة الأميركية للغذاء والدواء على اللقاح، فإن سرعة تطويره ستشكل انجازاً علميا، اذ ستكون استغرقت اقل من عام من الظهور المرجّح للفيروس في الصين.