أوغور شاهين: التطعيم قد يكون بشكل سنوي.. أو كل عامين

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قال الرئيس التنفيذي لشركة BioNTech الألمانية البروفيسور أوغور شاهين، التي ستنتج لقاح فيروس كورونا بالشراكة مع شركة فايزر الأميركية، إن هناك مساعي لتسليم 300 مليون جرعة من اللقاح، حتى شهر أبريل من العام المقبل.

ونقل موقع CTVnews الإخباري عن شاهين تأكيده أن اللقاح المنتظر يمكن تسليمه نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل، موضحاً أنه من الضروري للغاية الحصول على معدل تطعيم مرتفع قبل الخريف المقبل، لضمان العودة إلى الحياة الطبيعية في الشتاء المقبل. وأوضح شاهين، أنه في حالة سير الأمور بشكل طبيعي، سيبدأ تسليم اللقاح نهاية هذا العام، أو مطلع العام المقبل. وأضاف: أنا على ثقة تامة من أن انتقال العدوى بين الناس سينخفض بواسطة لقاح عالي الفعالية- ربما ليس 90%، ولكن بنسبة 50%.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت البلدان ستحتاج إلى تنظيم حملات تطعيم سنوية مماثلة لتلك الخاصة بالأنفلونزا، قال شاهين إن التحصين ضد الفيروس يمكن أن يكون مطلوبًا كل عام، أو كل عامين.

وأوضح شاهين، أن مطوري اللقاح، حصلوا على 94 إصابة تم تسجيلها حتى الآن، خلال الدراسة التي شملت نحو 44 ألف شخص، في الولايات المتحدة و5 دول أخرى.