تسليم بيوت «من باع بيته» بداية الشهر المقبل

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أكد مدير مشروع شرق تيماء المهندس بدر الذايدي جهوزية ما يقارب 462 بيتا من المجموع الكلي لبيوت المشروع والبالغة 509 بيوت، موضحا ان نسبة الانجاز في تلك البيوت ناهزت 95 %، حيث خاطبت ادارة مشروع تيماء المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستلام المشروع مطلع شهر ديسمبر المقبل. وكشف الذايدي في تصريح خاص لـ«النهار» عن تقدم اعمال المشروع اذ بلغت الى نسبة انجاز كلية تقدر بـ 88%، مشيرا الى ان النسبة الفعلية تتقدم على النسبة التعاقدية بشكل كبير ومطمئنة في أعمال المشروع الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت وأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء، مبينا ان البيوت المتبقية والتي لم تنته بسبب اعمال تخص الكهرباء والخدمات سوف تستكمل لاحقا وخلال فترة وجيزة.