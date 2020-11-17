%23 من السكان أجروا مسحات «كوفيد - 19»

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استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس الى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح حول تطورات الوضع الصحي في البلاد وتفاصيل الاحصاءات المتعلقة باجمالي الاصابات والشفاء والوفيات ومن في العناية المركزة. وأكد وزير الصحة أن عدد المسحات التي أجرتها الكويت تجاوزت مليون مسحة وهو ما يشكل نحو 23.6 % من اجمالي السكان، كما بلغت نسبة المتعافين نحو 93 %، مشيرا الى أنه هناك تذبذبا في أعداد الاصابات مما يستلزم مزيدا من الحرص والاستمرار في الالتزام بالتدابير والاشتراطات الصحية لمكافحة الوباء. من جانب آخر ناقش المجلس توصية لجنة الخدمات العامة بشأن استعدادات الجهات الحكومية للتعامل مع موسم الأمطار لعام 2020، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم لتسريع اجراءات الدورة المستندية الخاصة بالتعامل مع ما قد يطرأ من تداعيات موسم الأمطار.