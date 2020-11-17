5 طعون انتخابية تُضاف إلى جلسة الخميس

الأولى

حجزت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية قضايا الطعون الانتخابية لـ 5 مرشحين هم فاضل الدبوس وأنور الفكر وعايض بوخوصه وإبراهيم دشتي وكوثر الناصر إلى 19 نوفمبر للحكم. وطالب المشطوبون في دعاواهم في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار رقم 955/ 2020 الصادر من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته بشأن شطبهم من الترشح لعضوية مجلس الامة في الانتخابات المقرر إجراؤها بتاريخ 5 ديسمبر المقبل، حتى يتم الفصل نهائيا في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان لحين الفصل في الموضوع وبالزامها بقبول ترشحهم لعضوية مجلس الامة 2020 .