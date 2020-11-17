إطلاق أكبر عملية تقييم لأصول وممتلكات الدولة

مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ النهار عن توجه الحكومة في الفترة المقبلة، لإطلاق أكبر عملية تقييم لأصول وممتلكات الدولة لمعرفة أثر تداعيات كورونا عليها، لافتة الى أن التقييم يستهدف بالأساس وضع خطط عمل شاملة لتحسين وتطوير أداء تلك الأصول ومعالجة الخلل الذي تعانيه، مع وضع نظام رقابي شامل على أداء تلك الأصول لمنع منافذ الهدر وتنمية إيراداتها.

ولفتت المصادر الى أن التقييم يأتي في إطار سعي حكومي لتعزيز الإيرادات وخفض المصروفات، مع استمرار العجز المزمن في ميزانيتها وزيادة الأعباء المالية التي تعمل الحكومة على تلبيتها والتي يأتي في مقدمتها الرواتب والأجور والدعومات.

ومن بين أهداف إعادة تقييم الأصول، التعرف على مواطن الخلل بشكل دقيق بغرض التنسيق بين الجهات المعنية القائمة على إدارة تلك الأصول بغرض منع التضارب بين الجهات في هذا الخصوص. وأوضحت أن تعزيز الايرادات غير النفطية لم يعد خيار رفاهية، بل خيار ضرورة تمليه الظروف الصعبة الحالية التي تعانيها الحكومة منذ تداعيات فيروس كورونا وحتى الآن، والتي تتزامن مع التراجعات الحادة لأسعار النفط ونفاد سيولة الاحتياطي تقود لتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية طال انتظارها منذ فترة.

ونوهت أن تقييم الأصول تعد أحد أهم آليات الإصلاح المالي والاقتصادي المستهدف تنفيذها في المرحلة المقبلة لتعزيز الإيرادات ومنع الهدر في الانفاق بما يقلص العجز في ميزانية الدولة والتي قدرتها بعض الجهات الدولية بحدود 14 مليار دينار بنهاية العام المالي 2020/2021.

كما أن عمليات التقييم التي تشمل شركات القطاع العام، من المتوقع أن تضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بملاحظات الجهات الرقابية وكيفية معالجتها والعمل على تطوير قدرات تلك الشركات ووضع استراتيجيات من شأنها الدفع بشراكة القطاع الخاص في الشركات التي يعاني آداؤها من تراجعات ملحوظة على المستويين المالي والإداري.

