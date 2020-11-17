17.8 مليار دينار إجمالي الدين الخارجي للكويت

مال وأعمال

تراجع إجمالي الدين الخارجي للكويت بنهاية الربع الأول من 2020 بحدود 700 مليون دينار بنهاية الربع الأول من العام الحالي بالغاً 17.98 مليار دينار، مقارنة بحوالي 18.68 ملياراً للفترة المماثلة من 2019 وبنسبة انخفاض قدرها 3.8 في المئة.

ووفق البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي للربع الأول من 2020، فإن الدين الخارجي للكويت يتضمن أرصدة الدين الخارجي لكل من الحكومة العامة، والقطاع الخاص. وتشمل بيانات الدين الخارجي للحكومة العامة: أرصدة نهاية الفترة للقروض، والتسهيلات الائتمانية الأخرى كما وردت في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، كما تتضمن المطلوبات الخارجية لبنك الكويت المركزي ومخصصات حقوق السحب الخاصة. أما بيانات الدين الخارجي للقطاع الخاص فتتضمن: البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والشركات الخاصة غير المالية.

وأشارت الاحصائية إلى الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت والتي لا تتضمن أصول الصندوق السيادي، بلغت بنهاية مارس 12.2 مليار دينار مقابل 12 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019.

ولفتت أن إجمالي الاستثمارات الدولية للكويت بلغت 26.6 مليار دينار مقابل الفترة نفسها من العام الماضي وبتراجع قدره 6 مليارات دينار، حيث أن إجمالي الاستثمارات الدولية بلغت 32.6 ملياراً.

