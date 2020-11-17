«أوبك +» تبحث تداعيات الموجة الثانية لـ«كورونا» على الطلب

مال وأعمال

فيينا- «كونا»: تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لـ (اوبك +) المعنية بمراقبة اتفاق خفض الانتاج اجتماعها الوزاري الـ 24 اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي لبحث تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» على الطلب العالمي على النفط الخام.

وذكرت مصادر مقربة من منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لـ (كونا) طلبت عدم الكشف عن هويتها ان اللجنة ستقدم ايضا خلال الاجتماع تقييمها الدوري لظروف السوق النفطية العالمية ومستويات المطابقة بين اساسيات السوق من العرض والطلب.

واضافت انه رغم ان قرار تحديد مستويات الانتاج يدخل ضمن صلاحيات وزراء نفط (اوبك +) الا ان التوصيات المرتقبة للجنة تكتسب اهمية بالغة خاصة وانها تأتي قبل اسبوعين فقط من الاجتماعين الافتراضيين الوزاريين لكل من (اوبك) و(اوبك +) نهاية شهر نوفمبر الحالي والاول من شهر ديسمبر المقبل على التوالي.

صعوبات كبيرة

ويتوقع المراقبون ان تكون توصيات اللجنة الوزارية المشتركة لـ (اوبك +) التي تتقاسم رئاستها المملكة العربية السعودية وروسيا مهمة في تحديد مستقبل تحالف (اوبك +) الذي لا يستبعد احتمال تعرضه الى صعوبات كبيرة في المرحلة المقبلة بالنظر الى نتائج الانتخابات الاميركية من جهة وإلى مصالح روسيا في زيادة الانتاج من جهة ثانية.

ويرى المراقبون ايضا ان الالتزام القوي الذي اثبته تحالف (اوبك +) وبلغ في شهر اكتوبر الماضي نسبة 101 في المئة سيدفع بالتحالف الى الابقاء على هذا التوجه خلال النصف الاول من العام القادم باعتباره الامثل للسوق النفطية في ظل توقعات تدهور الطلب.

