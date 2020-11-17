14 مليار دولار الاستثمارات المباشرة في الكويت

مال وأعمال

ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.32 % على أساس سنوي، وذلك وفق الإحصائية الفصلية الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 4.313 مليارات دينار (14.139 مليار دولار)، مقابل 4.257 مليارات دينار (13.956 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2019. الوضع كان مختلفاً على الأساس الربعي، فقد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر للكويت بنسبة 3.19 %، إذ كان يبلغ 4.455 مليارات دينار في الربع الرابع من العام السابق. وطبقاً للمركزي، فإن تلك البيانات تتضمن الأرصدة الخارجية لجميع القطاعات عدا الحكومة العامة، إذ توجد بيانات الحكومة ضمن بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية. وأشار المركزي إلى أن وضع الاستثمار الدولي للكويت في الربع الأول من 2020 بلغ 26.571 مليار دينار، بهبوط 18.63 % عن مستواه في الربع المناظر من 2019 البالغ 32.653 مليار دينار .