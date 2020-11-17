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مال وأعمال

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بيانات صينية رفعت الأسهم الأوروبية


ارتفعت الأسهم الأوروبية وحامت قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر بعدما أدت بيانات صينية قوية وآمال في لقاح مضاد لكوفيد-19 لتجدد الرهانات على تعاف اقتصادي أسرع.وزاد انتاج المصانع الصينية بوتيرة أسرع من التوقعات في أكتوبر وارتفعت مبيعات التجزئة مع اشتداد زخم التعافي بثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات كوفيد-19.وصعد المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.7%، وحققت أسهم قطاعي البنوك والسفر أعلى المكاسب.
هذا وتقدم سهم مجموعة Vodafone، ثاني أكبر مشغل للهواتف المحمولة في العالم، 2.6% بعدما قالت انها تزداد ثقة في أدائها للعام بأكمله بعد أداء ضعيف في النصف الأول.


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