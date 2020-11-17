«KIB» افتتح فرعاً ذا تصميم إلكتروني في «89 مول»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن افتتاح أحدث فروعه في مجمع 89 مول بمنطقة العقيلة، حيث يتميز هذا الفرع الجديد بمواصفات تقنية متطورة تتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي الجديدة التي يعمل البنك على تطبيقها وذلك في اطار سعيه لأن يصبح المصرف الرقمي الأول في البلاد، وذلك تماشيا مع خطته الرامية لاعادة هيكلة شبكة فروعه وتطويرها الكترونيا، وحرصا منه على أن يكون قريبا من أكبر عدد ممكن من العملاء،

وبهذه المناسبة، صرح نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، مصعب الشعلان، قائلا: «يهدف «KIB» دائما الى تقديم تجربة عالية المستوى لعملائه وأن يكون قريبا منهم حتى يتمكنوا من الوصول اليه واتمام معاملاتهم المصرفية بمنتهى السرعة والسهولة. ومن هذا المنطلق، قام البنك بافتتاح أحدث فروعه في مجمع 89 مول بعد أن افتتح أخيراً فرع مجمع «اي مول» بمنطقة حولي، وذلك كجزء من خطته الجديدة الرامية الى تطوير شبكة فروعه واعادة توزيع الفروع الحالية، الى جانب افتتاح فروع جديدة في المواقع الاستراتيجية التي تستقطب أكبر عدد ممكن من العملاء في المناطق السكنية والمجمعات التجارية».

وأوضح الشعلان أن فرع البنك في مجمع 89 مول يتميز بطريقة تفاعلية المبتكرة ومتطورة مع العملاء، حيث تم تزويده بتقنيات تكنولوجية حديثة وتصاميم مختلفة كليا مصممة خصيصا للعميل لتناسب أسلوب حياته العصري الأكثر تطورا، وتوفر تجربة مصرفية له بمنتهى الراحة والرفاهية في كل مرحلة، ذلك بجانب وضع رؤية تصميمية بمفاهيم تهدف الى تغيير الصورة النمطية للخدمات المصرفية للعملاء فور دخولهم الى الفرع.

وقد تم تطوير التصميم المعماري للفرع الجديد بمفهوم معاصر يعتمد على تكوين مساحات داخلية اجتماعية لخلق بيئة مشتركة ومنفتحة، متجنبا الشعور التقليدي المرتبط عادة بالشركات وبالبنوك، كما جاء التصميم الداخلي للفرع، والمستوحى من العمارة والثقافة التراثية الكويتية، ليدمج التكنولوجيا الحديثة للتجربة المصرفية الرقمية في بيئة مريحة وعائلية، وذلك باتباع نفس تخطيط ساحة «الليوان» في المنازل الكويتية التقليدية.

كذلك، ومن خلال التركيز على دمج العنصر الجمالي والوظيفي معا في التصميم بشكل استراتيجي، تم تجهيز الفرع بالعديد من العناصر المخصصة لرفع مستوى تجربة العملاء فيه من الناحية التقنية، حيث تبدأ من منطقة الانتظار، بتصميمها الفريد والمرحب، والتي تتميز بوجود شجرة كاملة الحجم (رمز للحياة والنمو والازدهار)، مع محطة قهوة ذاتية، حتى يصل عميل البنك للأجهزة الرقمية والشاشات التفاعلية المتاحة في جميع أنحاء الفرع، وذلك لتلبية احتياجات عميل هذا الجيل المتطور، بذوقه الرفيع ومتطلبات الحديثة.

وأفاد الشعلان أن الفرع يقدم مفهوماً جديداً يتضمن وضع نقاط الاستشارة عبر «مكتب الأجهزة» لتسهيل الوصول الى المعلومات العامة والمساعدة السريعة من خلال الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة، بينما سيتم اجراء الاستشارات الخاصة مع الموظفين من خلال غرف مخصصة لاضفاء طابع شخصي أكثر.

وتتضمن استراتيجية التحول الرقمي الجديدة لـ «KIB» اطلاق مجموعة متطورة من الحلول والخدمات المصرفية الالكترونية المتاحة عبر منصاته التقنية. كما قام البنك أخيراً بتطوير تطبيق الهواتف الذكية وأطلق موقعه الالكتروني بحلة جديدة، ما من شأنه أن يعزز قدرة البنك على خدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم المتغيرة على أكمل وجه ممكن وفقا لأحدث ابتكارات القطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم.

وفي ختام تصريحه، أكد الشعلان: «انها مجرد البداية بالنسبة لنا، وهذه الأفرع التي افتتحت تعد فقط مقدمة لما ينتظر عملاء KIB من خدمات وتجارب مصرفية مبتكرة، فان رؤيتنا تسعى الى التركيز بشكل قوي على المستقبل من أجل احداث ثورة في تجربتنا المصرفية، وذلك من خلال الابتكارات والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، كما نضع نصب أعيننا افتتاح العديد من الفروع الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة بإذن الله».

