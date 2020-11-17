«Ooredoo الكويت» و«الدولية للهجرة» تتعاونان لدعم المبادرات المجتمعية

مال وأعمال

أعلنت شركة Ooredoo للاتصالات، عن تعاونها مع المنظمة الدولية للهجرة، وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة (UN)، تلعب دورا رائدا في مجال الهجرة والتنقل على مستوى العالم. يتيح هذا التعاون لأعضاء نجوم الذين هم أيضا عملاء Ooredoo التبرع بنقاطهم الى منظمة الأمم المتحدة للهجرة عبر تطبيق MyOoredoo.

وتم توقيع الاتفاقية في برج Ooredoo، بحضور عبد العزيز البابطين، الرئيس التنفيذي، ومجبل الأيوب، مدير أول ادارة الاتصال المؤسسي من شركة Ooredoo الكويت ومازن أبو الحسن، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت، ودانة العثمان، مساعد العلاقات الخارجية والمشاريع في المنظمة.

ونجوم هو برنامج مكافآت Ooredoo وهو الأكبر والفريد من نوعه يُطرح من قبل شركة اتصالات في الكويت مع اشتراك مجاني لجميع عملاء Ooredoo. يتيح برنامج نجوم للأعضاء جمع النقاط بناء على انفاقهم من خدمات Ooredoo ومن ثم والاستفادة من مجموعة رائعة من المكافآت والخدمات والتجارب الفريدة.

وبعد جمع النقاط، يمكن للأعضاء استبدال نقاطهم بقسائم نقدية من شركاء Ooredoo مثل: بيت التمويل الكويتي و eureka و west elm، وتبادل نقاطهم الى أميال مع شركات الطيران الرائدة مثل: الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية القطرية، والاختيار من خدمات Ooredoo المحددة أو نقل نقاطهم الى الأصدقاء أو تحويلها الى التبرعات الخيرية.

بالاضافة الى «نجوم ديلز» وهو جزئ من برنامج مكافآت نجوم الذي يتيح للأعضاء جمع النقاط واستبدالها للاستفادة من مجموعة مكافآت وخدمات مميزة لدى مجموعة المتاجر المشاركة.

وتتميز Ooredoo الكويت بتاريخ عميق من الأنشطة الريادية التي تعود بالفائدة على المجتمع وأفراده وتساهم في التنمية البشرية.

كما تدرك Ooredoo أهمية المساهمة الايجابية للمغتربين في النمو الشامل والتنمية المستدامة. ومن هذا المبدأ، تحرص الشركة على رفع مستوى الوعي لدى الأفراد ودورهم في المشاركة ببناء مجتمع ايجابي متماسك، لهذا سيتمكن أعضاء برنامج نجوم من تحويل نقاطهم الى المنظمة الدولية للهجرة، حيث سيقوم فريق عمل نجوم وOoredoo بتحويل القيمة نقدا بالدينار الى المنظمة مع نهاية كل شهر بهدف دعم المبادرات المجتمعية التي ستفيد مجتمعات العمال المغتربين في الكويت.

ومن هذا الصدد، قال مدير أول ادارة الاتصال المؤسسي لدى شركة Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب: «نحرص دائما في شركة Ooredoo بأن نترك بصمة واضحة في كل مبادرة انسانية نكون جزء منها، للحفاظ على الوعي بأهمية دعم المجتمعات، والتأثير الايجابي في حياة الأفراد وتعزيز الانسجام بين جميع أفراد المجتمع».

وأضاف الأيوب: «نعم، نحن نخلق اطارا متماسكا من خلال تعاوننا مع المنظمة الدولية للهجرة، وسنظل نوسع مساهمتنا في المجتمع المحلي ودورنا فيه، وسنبقى ندعم فكرة المساواة وحقوق الانسان وحرية جميع المغتربين بغض النظر عن كونهم ليسوا مواطنين كويتيين».

تعزيز الانسجام

ومن جهته قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت، مازن أبو الحسن: «تتعاون المنظمة الدولية للهجرة كمنظمة دولية عن كثب مع منظمات من مختلف المجالات لمعالجة العديد من القضايا على المستويات العالمية والاقليمية والمحلية. وفي الكويت، نعمل على تعزيز الانسجام بين المغتربين المستضعفين والمجتمع المحلي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تبادل المعلومات من أجل التطوير وتعزيز الاندماج، وجذب مجموعة واسعة من الجماهير».

