«برقان» أطلق خدمة «Samsung Pay»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان، عن اطلاق خدمة «Samsung Pay» لجميع حاملي بطاقات بنك برقان وهي خدمة الدفع عبر الهاتف النقال والمحفظة الرقمية لأجهزة سامسونج. وسوف توفر هذه الخدمة لحاملي البطاقات اتمام عمليات دفع آمنة وسريعة باستخدام أجهزتهم التي تدعم Samsung Pay عبر أجهزة الدفع حول العالم. ويأتي ذلك تعزيزاً لالتزام البنك بتوفير أحدث الخدمات وحلول الدفع المتطورة لعملائه.

ولاستخدام خدمة الدفع عبر «Samsung Pay»، يحتاج حاملي بطاقات بنك برقان ببساطة الى استخدام تطبيق «Samsung Pay» على هواتف سامسونج أو ساعة سامسونج المتصلة بأي هاتف نقال يدعم تقنية «Samsung Pay»؛ ثم اضافة بطاقة بنك برقان الخاصة بهم الى محفظة «Samsung Pay» واستخدام الجهاز للدفع أثناء التنقل عبر أجهزة نقاط البيع التي تقبل عمليات الدفع بالبطاقة.

كل ما يحتاج حامل البطاقة القيام به هو استخدام رقم التعريف الشخصي المسجل مسبقًا أو أي ميزة أمان أخرى مثل بصمة الاصبع المسموح بها على هواتف سامسونج أو ساعة سامسونج الخاصة بهم لتحديد البطاقة التي يريدون اجراء الدفع بواسطتها، ثم تثبيت الساعة او الهاتف الذكي بجوار جهاز الدفع لاتمام عملية الشراء.

وتعليقاً على طرح الخدمة الجديدة، قال ناصر القيسي، رئيس مدراء الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: «ضمن استراتيجينا للتحول الرقمي نسعى في بنك برقان دائما الى تعزيز وتبسيط التجربة المصرفية للعملاء عن طريق مواكبة أفضل الحلول المصرفية الرقمية التي تتماشى مع نمط حياتهم اليومي. فمن خلال خدمة Samsung Pay يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة دفع سهلة وسلسلة وعلى مستوى عالي من الآمان عن طريق ربط بطاقاتهم الائتمانية، السحب الآلي ومسبقة الدفع بهواتف سامسونج المدعمة مع الخدمة».

