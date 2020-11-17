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مال وأعمال

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470 ألف دينار أرباح «حيات للاتصالات»


حققت شركة حيات للاتصالات أرباحاً في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 470.21 ألف دينار (1.54 مليون دولار)، مقابل 107.64 آلاف دينار (352.88 ألف دولار) ربح ذات الفترة من 2019. وعزا بيان الشركة علي موقع البورصة زيادة صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة بنحو 363 ألف دينار في التسعة أشهر الأولى من 2020 الى نمو الايرادات بنحو مليون دينار، فقد بلغ اجمالي الايرادات التشغيلية لتلك الفترة 17.18 مليون دينار، بنمو سنوي 6%.
وعلى مستوى الربع الثالث من 2020، فقد بلغت أرباح حيات للاتصالات 5.45 آلاف دينار، بهبوط 97% عن مستواها في الفترة المناظرة من 2019 البالغ 194.75 ألف دينار.


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