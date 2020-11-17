«أسواق المال» وافقت على اكتتاب «يوباك»

مال وأعمال

وافقت هيئة أسواق المال اعلى نشرة الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس مال شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك».

وحسب بيان الشركة علي موقع البورصة، فسوف يتم الاعلان عن الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم، متضمناً فترة الاكتتاب، وجميع التفاصيل الأخرى المتعلقة بعملية الاكتتاب، فور تحديدها من قبل الشركة.

يأتي ذلك بعد اعلان يوباك في 27 أكتوبر السابق موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، من 16.45 مليون دينار الى 38.25 مليون دينار، بزيادة 132.5% تقريباً.

وأوضحت أن رأس المال بعد الزيادة سيكون موزعاً على عدد 382.5 مليون سهم، وذلك بعد اصدار 218 مليون سهم عادي بسعر طرح 130 فلساً للسهم شاملاً 100 فلس كقيمة اسمية للسهم، مُضافاً اليها علاوة اصدار قدرها 30 فلساً للسهم.

