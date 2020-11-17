تقارير الجهات الرقابية.. روتينية تفتقر إلى الحزم

مال وأعمال

أجمع عدد من الخبراء والمسؤولين أن التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية عن أداء الجهات الحكومية تتم بشكل روتيني، وتفتقر الى الحزم والضرب بيد من حديد على الأخطاء المتكررة من بعض الجهات.

ولفتوا في تحقيق أجرته «النهار» حول مدى تأثير تلك التقارير الصادرة من الجهات الرقابية على واقع الأداء الحكومي، أن هناك حاجة ملحة لوضع توصيات تلك الجهات موضع التنفيذ والسعي نحو تطوير قدرات موظفي تلك الجهات من خلال زيادة عدد المحاسبين الذين يقومون برصد الملاحظات لتلك الجهات دون تهاون وأن يكون هناك نظام رقابي شامل عليها.

واستدركوا بالقول: إن مسؤولية تنفيذ توصيات ونتائج تلك التقارير بيد الجهة التنفيذية الممثلة في شخص الوزير أو القيادي، مستدركين بالقول هناك خلل في آلية اختيار القياديين ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

وشددوا على ضرورة العمل على وضع توصيات الجهات الرقابية موضع التنفيذ من قبل الجهات الحكومية، موضحين أن هناك قصوراً حكومياً واضحاً في وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ.

وأشاروا الى أنه لا يجب تحميل الوزارات اشكالية تحصيل الديون المستحقة، كوننا جميعاً في دولة واحدة والمصلحة للجميع في عدم التهاون وحماية المال العام.

وفيما يلي التفاصيل:

بداية، أشار رئيس مجلس ادارة شركة البورصة الأسبق محمد السقاف الى أنه يجب على كل وزارة أو مؤسسة حكومية القيام بدورها في تصويب الاخطاء التي يكشفها تقرير ديوان المحاسبة وان تقوم بتحصيل حق الدولة وأي قصور في تنفيذ ذلك لابد من المحاسبة للقيادات في الوزارة في حال تقاعسهم، لافتا ان كثيرين لا يعرفون ما لهم وما عليهم في متابعة تحصيل الفواتير الخاصة للخدمات، وبالتالي فالخلل من وجهة نظري ان هذه مسؤولية الوزير في القيام بدوره في حماية المال العام ومنع الهدر.

وأضاف أن ملاحظات ديوان المحاسبة واجب ان يصوبها الوزير المسؤول من خلال اصدار قرارات واتخاذ الاجراءات لوقف واصلاح الملاحظات واذا فشل الوزير المعني في مواجهة ذلك، فلنضع نقطة ومن اول السطر.

واكد السقاف ان الخلل يكمن في وضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب وذلك في غالبية المناصب وذلك لان اختيار القيادي بشكل سليم هو المطلوب لنهوض بالقطاع الحكومي، لافتا الى ان هناك امثلة قليلة في القطاع الحكومي تقوم بدورها على الوجه الاكمل.

اختيار المسؤولين

ومن جانبه، أوضح مدير عام شركة أوتاد العقارية وعضو المجلس الأعلى للبترول الأسبق محمد حمود الهاجري أن الجهات الرقابية لها اختصاصات ومهام متنوعة وبالتالي فكرة دمجها في جهاز واحد صعبة، ناهيك أن القوانين المنظمة لها مختلفة وتبعيتها مختلفة. فديوان المحاسبة كما تعلم تبعيته لمجلس الأمة ويعمل وفق قانون مجلس الأمة وهيئة مكافحة الفساد هيئة مستقلة لا تتبع أحداً، وكذلك هيئة أسواق المال وتبعيتها والبنك المركزي له قانون مستقل.

وأضاف أن المشكلة ليست في توحيد الأجهزة الرقابية ودمجها في جهاز، بل في حسن اختيار القائمين على مسؤولية تلك الجهات، مع تغطية أي نقص تشريعي في أن تكون هذه الجهات لها سلطة عقابية للجهات التابعة لها، فبدون عقوبة لا يمكن لأي جهة رقابية أن تؤدي عملها بصورة سليمة.

وأشار الى أن العقوبة تكون من اختصاص الجهة الرقابية، مبيناً أن هيئة أسواق المال اليوم بعض قراراتها مؤلمة وقوية للمخالفين، وهناك وحدة التحريات المالية وغيرها من الجهات الرقابية وفي اعتقادي أن تلك الجهات تتكامل مع بعضها البعض.

قصور حكومي

ورأى عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس مجلس ادارة شركة المهلب للتجارة والمقاولات خالد العبد الغني انه لا يوجد التزام من الجهات الحكومية بتوصيات تقارير ديوان المحاسبة، لافتا الى ان هناك توجها من ادارة الحكم الجديدة بتفعيل الدور المحاسبي والرقابي لديوان المحاسبة وذلك حتى لا يظل الحبل على الغارب وذلك عبر تفعيل سياسة الحساب والعقاب وذلك لمواجهة القصور الحكومي في تصويب الاداء وذلك لان من امن العقاب اساء الادب، داعيا الى تفعيل القرارات في ظل ان ادارة الحكم الجديدة لديها توجه حزم ومحاسبة المخطئ.

وقال: ان مجلس الامة يخاف من اثارة المواطنين في موضوعات كثيرة، ولذلك نرى ان هناك صمتاً في تحصيل فواتير الكهرباء التي بلغت ارقاماً كبيرة بسبب ان الحكومة لا تحب استفزاز المواطنين ويصير مجلس الامة على هذا الدرب وبالتالي فهذه المشكلة لن تنتهي في ظل بحث الحكومة ومجلس الامة عن ارضاء المواطنين على حساب حق الدولة وأشار العبد الغني الى انه لا يجب ان نحمل الوزارات اشكالية التحصيل، رغم اننا جميعا في دولة واحدة والمصلحة للجميع في عدم التهاون وحماية المال العام.

عقلانية التقارير

وبدوره، أوضح رئيس مجلس ادارة شركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود الى أن التقارير الرقابية، خاصة الصادرة من ديوان المحاسبة، لها دور فاعل في تصويب الأداء الحكومي وكشف الأخطاء والممارسات في أداء أعمالها.

وبين أن ديوان المحاسبة هيئة مستقلة تابعة لمجلس الأمة ووظيفته الرقابة على أداء الوزارات والهيئات المستقلة وتقديم تقرير عن الممارسات الخاصة بالوزارات.

وأشار الى أن التقارير الرقابية الصادرة عن ديوان المحاسبة باتت عقلانية، بعد أن كانت تتصيد الأخطاء في الماضي، مضيفاً أنها تقوم حالياً بكشف الكثير من الملاحظات والاخفاقات في أداء بعض الوزارات، مشيراً الى أن تلك الملاحظات باتت مهمة للغاية.

وأوضح أن هناك جهات رقابية مثل هيئة مكافحة الفساد، لم يثبت تأثيرها الفعلي حتى الآن، مضيفاً أن تلك التقارير لها تأثيرها الفعلي للحد من الفساد في العديد من الدول الديموقراطية.

وفيما يتعلق بتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين ودور الجهات الرقابية في تطبيقها، بين الحمود أن الجهات الرقابية تقوم برفع تقاريرها الى الجهات التنفيذية والجهة التنفيذية هي من تقوم بتطبيق القانون.

نظام رقابي

ومن جانبه، أشار عضو مجلس ادارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان إلى أن الجهات الرقابية بحاجة الى مزيد من المحاسبين القادرين على رصد أي ملاحظات أو مخالفات للجهات الحكومية والمستقلة، مشيراً الى أن دور الجهات الرقابية هو رصد أي مخالفات في الاجراءات الخاصة بالمناقصات والممارسات التي يتم طرحها.

واستدرك بالقول: تقوم الجهات الرقابية برفع تقاريرها السنوية الى الجهات المعنية وتحتوي على المخالفات التي يقوم البعض بارتكابها الا أن تنفيذ العقوبات المنصوص عليها قانوناً وتطبيقها تكون بيد الجهات التنفيذية وليست الجهة الرقابية هي المنوطة بتطبيقها.

وأشار الى أن هناك حاجة ماسة لتطبيق نظام رقابي شامل على الجهات الحكومية وذلك لمنع أي هدر مالي أو فساد قد تشهده بعض تلك الجهات، وبما يضمن تعزيز الشفافية والنزاهة لدى تلك الجهات.

وتطرق الخبير الاقتصادي طارق العتيقي الى دور ديوان المحاسبة، قائلاً ان الديوان يقوم بأداء عمله بشكل روتيني في مراقبة اداء الجهات الحكومية، ويقوم برفع الملاحظات الى الوزارات لكي تقوم بتصويبها والرد على الديوان باسباب هذه الملاحظات، لافتا الى ان هناك بعض الوزارات لديها مشاكل في تصويب هذه المخالفات مثل وزارة الكهرباء والماء حيث توجد لديها مشاكل في معالجة بعض الملاحظات فهم يقدمون خدمة توفير المياه والكهرباء للمواطنين والوافدين ولكن لديهم اشكالية في تحصيل الرسوم مما تنتج عنها تراكمات كبيرة في المبالغ المطلوب تحصيلها.

وأضاف: لا توجد اشكالية كبيرة في السكن الاستثماري والاداري، حيث يمكن تحصيل فواتير الكهرباء والماء على الابنية وفقا للتعريفة الجديدة وهناك الكثيرون يسددون اولا باول ولكن في حالة عدم السداد يتم قطع الكهرباء والمياه من اجل سداد الفواتير المتراكمة.

وأشار الى أن هذا التفكير لابد أن يتم تطويره وتعديله في التحصيل وذلك من خلال تركيب عدادات تعبئة وهو ما سيوفر على الدولة الكثير ويوقف الهدر ويلزم المواطنين بسداد قيمة استهلاكهم من الكهرباء والمياه اولا بأول، موضحا ان هذا هو الحل العملي في ظل عدم التزام المواطنين بسداد حق الدولة وفشل الوزارات في تحصيل قيمة الخدمات التي تقدمها.

تراخ في التحصيل

وذكر ان هناك نوع من التراخي في تحصيل الوزارة لحق المواطنين لانها تطلب ممن يريد ان يسدد ان يحضر صورة لقراءة العداد ويتم تسليمها وهو طريقة قديمة لافتا الى انه لابد من التعاقد من شركات تقوم بقراءة العدادات ويتم ارسال صورة من الفاتورة للمشترك لكي يحضر او السداد عبر الموقع الالكتروني للوزارة.

واضاف أنه بالنظر على ارض الواقع نجد ان ديوان المحاسبة يقوم بدوره بشكل تقليدي نظرا لانه محكوم بقانون يجعله تابعا لمجلس الامة وعليه فحص العقود الحكومية رقابيا ومحاسبيا بالاضافة الى مراقبة اوجة الصرف لميزانيات الوزارات وانفاقها في المسارات التي حددها القانون، لافتا الى انه لابد من تطوير القانون الذي ينظم عمل ديوان المحاسبة وتطوير اساليبه الرقابية لمواكبة العصر من خلال استخدام وسائل الاتصالات الحديثة فبدلا من الانتقال الى الوزارات يتم ارسال التقارير اولا باول مع ضرورة ان يكون هناك مكتب للديوان في الوزارات للاشراف اليومي على أعمال الوزارة.

الحزم مطلوب

ومن جانبه قال مستشار مجلس الادارة في شركة ارزاق كابيتال صلاح السلطان ان ديوان المحاسبة يقوم بدور كبير في المتابعة والرقابة على الوزارات والجهات الحكومية ويضع الضوابط لحماية المال العام وعدم الهدر وحتى تسير الوزارات في الخط الصحيح، وأضاف: لابد من الحزم والضرب بيد من حديد على الجهات المختلفة، لافتا الى ان هناك عجزا في الوزارات في القيام بدورها خاصة ان بعضها لا تلتزم ولذا لابد من الحزم في تحصيل جهات لحق الدولة.

واضاف: هناك اهمال من بعض الجهات والوزارات في تنفيذ توجيهات ديوان المحاسبة ولا يوجد اهتمام بعملية التصويب اولا باول، مشددا انه يجب اعطاء دور اكبر لديوان المحاسبة من خلال مجلس الامة.

واشار الى ان الادارة الجديدة في الدولة حريصة على تفعيل دور ديوان المحاسبة بما يحقق المصلحة العامة وتصويب الملاحظات التي يسجلها على الجهات الحكومية، موضحا ان تقارير الديوان دائما محل اهتمام وحرص كبيرين.

دور غائب

وبدوره، أوضح مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري الرشيدي أن التقارير الرقابية لا تنشر في الاعلام وتقارير جهاز متابعة الأداء الحكومي «غائبة»، لافتاً إلى أن هناك اشكالية يواجهها المتخصصون في النشر وهذه أول مشكلة وبالتالي نحتاج لخبراء ومتخصصين لابداء الرأي فيها وتحليلها.

وبين أن الوصول لتلك التقارير وتحليلها ضرورة لوضع أفضل التصورات عن أداء الأجهزة الرقابية وتقويم مسارها.

