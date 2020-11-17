سيولة التجميع تصعد بمؤشرات البورصة

مال وأعمال

نجحت بورصة الكويت في العودة مرة ثانية للون الاخضر مع الارتداد الشرائي السريع على الاسهم القيادية وتصاعد عمليات الشراء في ختام الجلسة والتي ساهمت في تغيير واجهة المؤشرات من اللون الاحمر الى الاخضر وخاصة خلال فترة المزاد ما ساهم في تحقيق السوق لمكاسب سوقية بلغت 81 مليون دينار.

وقال محللون لـ«النهار» ان السوق شهد تصاعد الطلب على الاسهم التم تم اختيارها في مؤشر مورجان ستانلي التي بلغت مستويات مغرية للشراء مما ساهم في عودة عمليات الشراء الجماعي عليها مرة اخرى للاستفادة من المستويات السعرية التي بلغتها خلال الجلسات الثلاثة الاخيرة.

وأشاروا الى ان عملية الارتداد السريعة التي شهدتها البورصة خلال جلسة الامس تكشف عن موجة التراجعات السابقة كانت مضاربية من خلال الضغط المنظم على الاسهم القيادية ما ادى الى تراجع كافة الاسهم بالسوق وبالتالي فالتصحيح كان سريعا خلال جلسة الامس. واعربوا عن آمالهم في استمرار الدخول الاستثماري على السوق لجلسة اليوم ايضا وذلك لالتقاط الانفاس خاصة مع ارتفاع السيولة خلال جلسة الامس.

وقد أغلقت بورصة تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام 13?9 نقطة ليبلغ مستوى 5444?29 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?26 %

وتم تداول كمية أسهم بلغت 180?2 مليون سهم تمت عبر 13850 صفقة نقدية بقيمة 55?4 مليون دينار

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 0?9 نقطة ليبلغ مستوى 4316?38 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?02 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 78?2 مليون سهم تمت عبر 2987 صفقة نقدية بقيمة 4?6 ملايين دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 21?15 نقطة ليبلغ مستوى 6013?36 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?35 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 101?9 مليون سهم تمت عبر 10863 صفقة بقيمة 50?8 مليون دينار

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 5?1 نقطة ليبلغ مستوى 4400?66 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?12 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 69?3 مليون سهم تمت عبر 2338 صفقة نقدية بقيمة 3?9 مليون دينار.

وتصدر سهم آبار القائمة الخضراء بـ14.14%، فيما جاء أسمنت الخليج على رأس التراجعات بـ9.32%.

وحول أنشط التداولات، تقدم المدينة المنخفض 0.10% الكميات بـ34.98 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ15.44 مليون دينار، بنمو 0.25%.

