«الغرفة» نظَّمت ورشة عمل للمعيار المحاسبي «IFRS 16»

مال وأعمال

نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين، أمس ورشة عمل حول (المعيار المحاسبي IFRS 16). وقد ترأس الورشة عضو مجلس الغرفة أسامة النصف، بحضور ممثلين عن جمعية المحاسبين والمراجعين برئاسة فيصل الطبيخ ويرافقه كل من د. علي العويد ود. ناصر العنزي، وقد حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس ادارة الغرفة وعدد من الشركات الكويتية.

وناقشت ورشة (المعيار المحاسبي IFRS16) الذي دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2019، ومدى تأثيره على شفافية ووضوح البيانات المالية الختامية للشركات التي لا تعتبر العقارات المستأجرة من قبلها من الأصول الاستثمارية الضرورية لممارسة نشاطاتها، حيث قدم د. علي العويد ورقة عمل تشرح معيار المحاسبة عن الايجار الذي يتم استخدامه للتعرف على كيفية الاعتراف والقياس والعرض لعقود الايجار، ويحدد المعيار نموذجا واحدا للمستأجر ويتطلب منه الاعتراف بالاصول والالتزامات الناشئة من عقد الايجار التمويلي باستثناء حالتين الأولى هي ان كانت مدة الايجار لا تتعدى 12 شهراً ولا يوجد خيار الشراء، والحالة الثانية ان كان الأصل ذا قيمة منخفضة، كما تم شرح نُطُقْ وشروط المعيار ومعدلات الفائدة الضمنية والاضافية للمستأجر وبقية الأدوات الفنية الأخرى التي يتم استخدامها لهذا المعيار، مشيراً الى أن هناك قرارا من وزارة التجارة والصناعة بضرورة الالتزام بتطبيق هذا المعيار مؤكداً أن الكويت قد اعتمدت تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.

ومن جانب آخر قامت الشركات الكويتية بتقديم مرئياتها حول المعيار المحاسبي IFRS 16 وتجربتها معه على أرض الواقع والعقبات التي تواجهها أثناء عملية التطبيق، وتقديم الحلول لتجاوز هذه العقبات لتسهيل انسيابية تعامل الشركات مع عقود الايجار، وأوضحت أن هذا المعيار لا يتوافق مع خصوصية الكويت بسبب عدم وجود نظام ضريبي يُطبق على الشركات، وسيسهم هذا المعيار في خلق التزامات مالية غير موجودة فعلياً.

