«المعامل» أقل الأسعار لمناقصة نفط الكويت

مال وأعمال

قالت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة اعلن على موقعه الرسمي بأنه لدى فض العطاءات الخاصة بمناقصة مشروع شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة لاعادة تأهيل تربة الكويت في المنطقة الشمالية - وهي تابعة لشركة نفط الكويت، اتضح بأن شركة المعامل قد تقدمت بأقل الاسعار للمناقصة المذكورة أعلاه وذلك كالآتي: ZONE1 بقيمة اجمالية 188?500?000 (مئة وثمانية وثمانون مليوناً وخمسمئة ألف دولار لا غير) ومدة الانجاز (50) شهراً. ZONE2 بقيمة إجمالي 188?000?000 (مئة وثمانية وثمانون مليون دولار لا غير) ومدة الانجاز (50) شهراً. مع العلم بأن الشركة لم تتلق أي كتاب رسمي بهذا الخصوص، هذا وسوف تقوم الشركة باخطار كل من هيئة اسواق المال، وشركة بورصة الكويت بأي مستجدات في هذا الشأن.