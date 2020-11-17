الذهب لأدنى مستوى منذ يوليو الماضي

مال وأعمال

ذكرت شركة سبائك الكويت في تقريرها الاسبوعي ان الذهب هبط الى ادنى مستوى له منذ يوليو الماضي ملامسا مستوى 1851 دولاراً بفعل عمليات بيع الذهب لحاجة المستثمرين للسيولة لتغطية خسائر البورصات وانتعاش قيمة الدولار وزادت عمليات بيع الذهب بعد انهيار مستوى 1900 دولار بتأثير اخبار نجاح شركة فايزر للوصول الى لقاح ضد فيرس كوفيد 19 ونجاح تجاربه بنسبة 90 % وهذا ما دفع اونصة الذهب للهبوط بداية الاسبوع من مستوى 1965 دولاراً لتفقد اكثر من 100 دولار بالاونصة الواحدة وتستقر الاونصة تحت مستوى 1855 دولاراً وبدات حركة الاسعار كالعاصفة حين تغير اتجاهها من القمة الى القاع والعكس حيث سرعان ما عادت القوة الشرائية للذهب مره اخرى مع الاصطدام بالواقع والتأكد ان توزيع هذا المصل لن يكون قبل بداية العام القادم ولهذا عادت الاونصة للارتفاع مره اخرى لتصل الى 1896 دولاراً قبل اغلاق يوم الجمعة .

وأوضحت سبائك في تقريرها ان الذهب اصبح كمراه حساسة جدا مع اقل تاثير بالاسواق تنعكس حركة الذهب بالصعود والهبوط الحاد فالاسبوع الماضي هبطت الاونصة اكثر من 100 دولار لتلامس مستوى 1851 دولاراً بسبب نجاح لقاح شركة فايزر ضد فيرس كورونا بعكس الاسبوع قبل الماضي والتي صعد فيها الذهب الى 1960 دولاراً بتاثير الانتخابات الاميركية.

واختتمت سبائك تقريرها عن الذهب باستمرار الشراء على المدى المتوسط والمدى البعيد بالاسعار الحالية لانها تعتبر مراكز شراء جيدة مقارنة بالتوقعات المحللين لصعود الذهب في الربع الاول من العام القادم فوق 2000 دولار وعلى المدى القصير نصحت سبائك المتابعين بضرورة التوخي والحذر من حركة الذهب في الفترة الحالية ويجب المتابعة المستمرة لنقاط الدعم والمقاومة اليومية وغالبا سيكون للتحليل الاساسي من اخبار وتقارير اميركية واوربية الدور الاكبر في توجيه بوصلة الاونصة والتحكم في مسارها.

عن الفضة ذكر تقرير سبائك بان الفضة انهت اسبوعها عند 24.75 دولاراً بعد ان هبطت 12 سنت من قمة اسعارها من بداية الاسبوع واتسع الفارق خلال الاسبوع الماضي بين اعلى سعر واقل سعر الى اكثر من دولار لاول مره خلال شهر نوفمبر.

يرى الرئيس التنفيذي لشركة سبائك رجب حامد ان السوق المحلي كان اكثر حظا عن الاسواق العالمية لان تاثير هبوط الاونصة العالمية ظهر بشدة في اسواق الكويت للذهب وهبطت اسعار الذهب المشغول والخام مع هبوط الاونصة العالمية بداية الاسبوع تحت 1850 وانتعشت الاسواق من يوم الاثنين حتى اخر جلسة بالبورصات العالمية وظهرت فطنة المتعاملين بالصاغة في حرصهم على زيادة حيازتهم من عيار 24 لان هذا الهبوط غير مبرر وقد يكون مرحلة مؤقته ويمكن ان تردت الاسعار في اي لحظة وهذا ما حدث نهاية يوم الجمعة حيث اقتربت الاونصة من مستوى 1900 دولار وارتفعت معها اسعار العيارات حيث بلغ سعر الغرام 24 مبلغ 18.650 ديناراً وبلغت قيمة العشرة تولة 2180 ديناراً.

