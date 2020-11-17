ثقافة التسامح ومكافحة الكراهية والتعصب

الاخيرة

أرى من الواجب علينا قبل أن نعد عدتنا لوضع آلية التعامل مع الآخر، حول موضوع الكراهية والتعصب واشاعة روح التسامح مع الآخر، علينا أن نبدأ باشاعتها في مجتمعاتنا العربية، فكيف نطلب من الآخر أن يقدر هذه العقيدة وأن يلغي عنها صفات التعصب والعنصرية، وهو لم يعرف حقيقة هذه العقيدة ولم يقف جهل حقيقة العقيدة عند الآخر فحسب، بل إن هذا الجهل وعدم فهمها فهما صحيحا عند المسلمين أنفسهم، ولعل من أبرز الحقائق الغائبة لدى الكثيرين منا هي أن (رسالة الاسلام الأولى هي تنمية المعنى الانساني للانسان الذي يقوم على روح التسامح والسلام) ولعل ما جعل الحضارة العربية من الحضارات الانسانية الكبرى (هي أنها قبلت الآخر) ولم تقف تجاهه موقف العداء، أو أن تتعامل معه معاملة يسودها الشك والريبة، كالتي نحن عليها اليوم، بل تعاملت - أيام قوتها - مع الآخر بتسامح بهدف اكتشافه، واكتشاف المفيد لديه، ولم يكن العرب أيام قوتهم رجال حرب فحسب، بل كانوا - من أجل بناء دولتهم وحضارتهم - رجال فكر وثقافة وفن وحكمة. لذا استطاعوا أن ينشئوا ثقافة ذات قدرة عالية على التحاور والتمازج مع الثقافات الآخرى، مهما كانت معتقداتها أو مفاهيمها، وقد أعانهم على هذا التحاور الحرية الفكرية التي يتمتعون بها في تلك العصور، والتي لايمكن لنا تخيلها في زماننا هذا ونحن نعيش تحت طائلة التسلط والكبت، فهم طوروا آليات الجدل والمناظرة، فكان لهذا أثره البعيد في معرفة العربي بذاته؛ ومعرفته بالآخر، وقد قاموا بترسيخ هذا الأمر في ذهنية أبنائهم ومجتمعاتهم في تلك العصور المتقدمة، وكانت مرجعيتهم القرآن الكريم والسنة الشريفة التي تؤكد أن وجود الآخر (حقيقة كونية)، وذلك كما تشير الآية الكريمة «يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم» (سورة الحجرات: 13). فقد تجاوز حدود اللون والجنس والعرق، وحتى العقيدة حيث لم يقل (يا أيها المسلمون) بل جعل ميزان المفاضلة بين الناس (العمل الصالح) فهل نسعى الى ترسيخ هذا المفهوم في أذهان أبنائنا؟

والاسلام دعا الى بند التعصب والعصبية، كما جاء في السنة الشريفة (ليس منا من دعا الى عصبية، وليس منا من قاتل عصبية، وليس منا من مات على عصبية).

وليس نحن من نؤكد على وجود هذه السماحة التي تميز الإسلام الحقيقي، بل أشار اليها الآخر في الغرب، وفي أقصى الشرق كأمثال (غوستاف لوبون) في كتابه (حضارة العرب) في قوله (الحق أن أمما لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دينا مثل دينهم) ويقول أيضا: (حلم العرب وتسامحهم كان من الأسباب السريعة في اتساع فتوحاتهم، وفي سهولة اعتناق كثير من الأمم دينهم ونظمهم ولغتهم)، وكذلك ما قاله (دي بور) في كتابه (تاريخ الفلسفة في الاسلام) قال: (كان خلفاء بني العباس كالمنصور والرشيد والمأمون أوفر حظا من الثقافة الأدبية من رشالمان، ولم تكن تربيتهم لأبنائهم مقصورة على دراسة القرآن) ويقول أيضا عن التسامح الديني عند هؤلاء الخلفاء (روي الينا من خبر ابن جبريل- طبيب المنصور ما يدل على نزعته الفكرية، ويدل في الوقت ذاته على تسامح الخلفاء وتقديرهم لحرية الفكر، فلما أحب المنصور أن يحول ابن جبريل الى الاسلام، أجاب ابن جبريل: انا على دين آبائي أموت، وحيث آبائي أحب أن أكون، أما في الجنة، أو في جهنم، فابتسم المنصور، وصرفه موفور العطية)، وقد أشار (آدم متز) في كتابه (الحضارة الاسلامية) ترجمة أ. د عبد الهادي أبو زيدة حيث قال: (إن هذا التسامح لم يسمع به في العصور الوسطى، ولم يكن معروفا في أوروبا)، وحتى في يومنا هذا لا نزال نصادف كثيرا من العلماء الذين نقلوا الحقيقة عن الاسلام كالمؤرخ الأميركي (Carl Erneat) في كتابه (Following Muhamed) فحقيقة العلاقة بين الغرب والعرب المسلمين هي ليست مبنية على الحب أو الكراهية، وهي ليست صراع حضارات، أو صراع أديان، انما هي في حقيقتها صراع مصالح، وهي التي دفعت الى قيام هذه الحروب الشرسة؛ والصراعات المسلحة في المنطقة، وهي ذاتها في حالة الفوضى التي تعيشها بعض الدول العربية؛ كالتي في سورية والعراق وليبيا واليمن، والقول إنها النتيجة الحتمية لعدم تطبيق الديموقراطية الصحيحة والعدالة الاجتماعية، وعدم قبول الآخر حتى لو كان هذا الآخر من داخل المجتمعات العربية، على علم هذه الأنظمة الحاكمة فيها بأن الرؤية الأخلاقية في الحكم في الاسلام في (قضية الحكم والمحكوم وسيادة القانون، وأن كلمة الاسلام تعني التسليم لله تعالى، وليس تسليم الانسان لآخر مثله).

إن هذه المفاهيم والتشريعات التي قام عليها الاسلام، يجب علينا أحياؤها، وأن ننفض ما علق بها من أعراف وتقاليد غريبة على تقاليد الاسلام الحقيقية، وليست من نسيج قيم هذه الأمة، وأن هذه الأعراف تراكمت على مَرِ الزمن حتى أصبحت عائقا ثقيلا ومنفردا لأبناء هذه الأمة ذاتهم، حتى دفع بهم هذا النفور الى الاغتراب عنه، بل في بعض الأحيان الى معاداته.

فلأجل ذلك يجب أن تكون المبادرات من المؤسسات العلمية والثقافية والتربوية المختلفة في أقطار الوطن العربي، التي تقضي الى توسيع دائرة الوعي بقضايا حقوق الانسان؛ التي لا تتحقق الا بالتركيز فيها على ميادين التربية والتعليم؛ والعمل على غرس هذه المفاهيم كالتسامح وقبول الآخر وغيرها من القيم في ذهنية النشء منذ مراحلهم المبكرة، ولا يمكن لها أن تكون راسخة في مشاعرهم ووجدانهم الا من خلال الفهم الحقيقي لهذه القيم.

وأختم بمقولة لابن خلدون:

«العدل اذا دام عمَّر... والظلم اذا دام دمَّر».

