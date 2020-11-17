مع وصول لقاح «الكورونا»

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في إحدى الإذاعات المحلية استمعت إلى جزء من حوار حول ما سيحدث عند وصول لقاح «الكورونا» للكويت، وما ذكر بالحوار يعكس ما قرأته وسمعته من أشخاص عدة، وهو أنهم سيرفضون أخذ اللقاح خوفاً مما يدعون أنه أعراض جانبية.

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هذا في الوقت الذي دفع فيه العالم المتقدم المليارات للمختبرات وشركات الأدوية للوصول إلى اللقاح، ومازال العالم يحبس أنفاسه انتظاراً لانتهاء الاختبارات على اللقاح وإعلان نجاحة...

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إن على وزارة الصحة العتيدة القيام بعدة أمور قبل وصول اللقاح المنتظر، أولها القيام بحملة توعية كي يستخدم الناس ذلك اللقاح وإلا ما فائدته؟!

وثانيها تحضير الطرق والوسائل اللازمة لإيصاله للفئات المستهدفة والثالث البدء بإصدار أوراق ووثائق تثبت أخذ اللقاح كي يمكن استخدامه في السفر، حيث إن منظمة الصحة العالمية «WHO» لم تقم بشيء لإصدار جواز «الكورونا».

