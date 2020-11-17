الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 ,2 ربيع الآخرة 1442
رقم العدد:
4143
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عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
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انكماش حاد في الاقتصاد.. والحكومة لا تزال مترددة في فتح الأجواء.
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