كمية «كورونا» التي غيَّرت شكل العالم تعادل ملعقة شاي صغيرة!

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مع اصابة ما يزيد على 54 مليون انسان على مستوى العالم بـ«كورونا»، قدّر علماء «كمية» الفيروس التاجي الاجمالية التي أصابت هذا العدد بالكامل، بما يزيد قليلا على ملء ملعقة شاي صغيرة.

وبقياس الحجم المجهري لفيروس كورونا المستجد وعدد الفيروسات التي يمكن أن تصيب شخصا واحدا، وجد علماء أن الكمية الاجمالية اللازمة لاصابة 54 مليون انسان تبلغ نحو 8 مليمترات من الفيروس.

ولفهم هذا المقدار، فان حجم السائل الذي يملأ ملعقة الشاي يبلغ حوالي 6 مليمترات.

ووضع عالم الرياضيات الأسترالي مات باركر عددا من الافتراضات للتوصل الى هذه الأرقام، وقال ان «جميع فيروسات كورونا على الأرض يمكن وضعها داخل كوب زجاجي».

وتابع في «البودكاست» الخاص به: «كل الفوضى الحاصلة في العالم (بسبب كورونا)، ترجع الى مشكلة مقدارها ملعقة صغيرة».

وأضاف: «جسيم الفيروس صغير جدا، انه مجرد رمز لتدمير الخلايا الأخرى».

وحسب قياسات سابقة، قال علماء ان حجم فيروس كورونا أصغر بمليون مرة من الخلية البشرية، وبحسبة باركر فان هناك حوالي 3.3 مليارات فيروس دخلت أجساد البشر المصابين بـ«كوفيد 19».

ووفقا لاحصاء «رويترز»، أصيب ما يربو على 54.22 مليون شخص على مستوى العالم بفيروس كورونا منذ بدء الأزمة أواخر العام الماضي، في حين وصل اجمالي الوفيات الى مليون و315628 حالة.

وتم تسجيل اصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الاصابة في الصين، في ديسمبر 2019.

