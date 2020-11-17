loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مشروبات تقضي على الفيروسات


توصل علماء ألمان إلى نتائج تفيد بأن منتجات طبيعية يمكنها قمع ما يصل إلى 97 % من الفيروسات في الجسم.
وظهرت نتائج الخبراء من معهد علم الفيروسات الجزيئي بجامعة أولم على موقع «bioRxiv»، وقال العلماء، «وجدنا أن عصير التوت «Aronia melanocarpa» وعصير الرمان «Punica granatum» والشاي الأخضر «Camellia sinensis» تعمل كمبيدات للفيروسات، ويمكن أن يقلل غسل الفم بالعصائر من الوجود الفيروسي».
وأوضح الخبراء أن هذه العصائر وغيرها من العصائر الطبيعية وكذلك الشاي الأخضر، قادرة على إضعاف الفيروسات بفضل احتوائها على البيئة الحمضية والبوليفينول بنسبة 80 %.
وأشار الخبراء: «على سبيل المثال، ثبت أن شراب البيلسان يخفف الأعراض لدى المصابين بالأنفلونزا».
في نفس السياق، أظهرت دراسة نشرت على موقع «ميد آر إكس في» للأبحاث الطبية، أن تناول العسل مع الحبة السوداء يساعد في تسريع شفاء المصابين بعدوى الفيروس.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة