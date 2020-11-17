مشروبات تقضي على الفيروسات

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توصل علماء ألمان إلى نتائج تفيد بأن منتجات طبيعية يمكنها قمع ما يصل إلى 97 % من الفيروسات في الجسم.

وظهرت نتائج الخبراء من معهد علم الفيروسات الجزيئي بجامعة أولم على موقع «bioRxiv»، وقال العلماء، «وجدنا أن عصير التوت «Aronia melanocarpa» وعصير الرمان «Punica granatum» والشاي الأخضر «Camellia sinensis» تعمل كمبيدات للفيروسات، ويمكن أن يقلل غسل الفم بالعصائر من الوجود الفيروسي».

وأوضح الخبراء أن هذه العصائر وغيرها من العصائر الطبيعية وكذلك الشاي الأخضر، قادرة على إضعاف الفيروسات بفضل احتوائها على البيئة الحمضية والبوليفينول بنسبة 80 %.

وأشار الخبراء: «على سبيل المثال، ثبت أن شراب البيلسان يخفف الأعراض لدى المصابين بالأنفلونزا».

في نفس السياق، أظهرت دراسة نشرت على موقع «ميد آر إكس في» للأبحاث الطبية، أن تناول العسل مع الحبة السوداء يساعد في تسريع شفاء المصابين بعدوى الفيروس.

