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حسين الجسمي جدد التعاون مع الشاعرة جنان


جدد الفنان الإماراتي حسين الجسمي تعاونه الغنائي مع أشعار «جنان» من خلال عمل عاطفي جديد يحمل عنوان «لبّة العيون» من ألحانه وغنائه، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتحمل كلمات الأغنية بين أبياتها لحظات الحب والشوق والحنين. لحن الجسمي أغنية «لبّة العيون» على مقام «الكُرد» وإيقاع الخبيتي الممزوج بالآلات الغربية والجيتارات والوتريات، وضمت جملة موسيقية متميزة إكتملت بالأداء الجميل بصوته، ليتم طرح ألأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على الـ YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة. ويعتبر هذا التعاون الجديد بين أشعار جنان والجسمي بعد مجموعة من التعاونيات في أغنية «الليل وحشة» .


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