«بوطار».. المنافسة بين الأصلي والتقليد!

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أكد المنتج بندر طلال السعيد ان المسلسل الكوميدي «بو طار» يعتبر احدى سلسلة انتاجات شركة أندبندس للإنتاج الفني والمسرحي والتي طرحت عدداً من الاعمال المسرحية والتلفزيونية وهو يحتوي على حلقات متصلة ومنفصلة ضمن مسار كوميدي تجعل من خلالها المشاهد يستذكر اجواء العصر الذهبي بوجود اسماء كانت تركيبة اساسية في ذلك الوقت، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للاعلان عن اسماء الفنانين المشاركين بمقر الشركة وبوجود الفنانين المشاركين وهم: داود حسين وعبير الجندي وابراهيم الحربي ومحمد العجيمي واخرون.

وقال السعيد خلال المؤتمر الصحافي : في ظل تواجد كوكبة من النجوم الذين منحونا الثقة الغالية عبر قبولهم المشاركة في «بو طار» نتمنى ان نحقق النجاح عبر حلقات العمل التي تتمحور حول مسار فرقتين وهي ذات مسار كوميدي بحيث يتم طرح في كل حلقة موضوع معين وهو من اخراج ثامر العسلاوي ومن انتاج شركة اندبندس للانتاج الفني وتاتي هذا الانتاج بعد التعاون في هذا المجال مع كلا من الفنان القدير سعد الفرج والفنان طارق العلي.

وأضاف ايضا : يشهد العمل عودة الفنان الكوميدي داود حسين بعد غياب 7 سنوات وهذه مسئولية كبيرة ودخول الفنان ابراهيم الحربي في هذا المسار اعتبرها ايضا مسؤولية مضاعفة وايضا الفنان القدير محمد العجيمي الذي وعدته ان يرجع الى زمن النجاح من خلال مايطرح من عمل وايضا وجود كوادر ناجحة مثل احمد العونان وعبدالله الخضر ومحمد الحملي ومرام البلوشي وهذا الامر يعطينا الطاقة للقيام بعمل مرضٍ الى الناس وإن شاء الله يكون الناتج خيراً للمشاهد.

اما الفنان داود حسين فقد قال: اشكرالجهة المنتجة للعمل ونتمنى ان نقدم الافضل والاحسن وايضا نكون واجهة مشرقة للشركة الانتاجية والمتميزة في تقديم الاعمال واتمنى من الله التوفيق.

وكذلك الفنان ابراهيم الحربي الذي وصف بانه سعيد جدا بالتواجد مع كوكبة من الزملاء مثل: داود حسين ومحمد العجيمي والاخرون من الفنانين المشاركين وتمنى التوفيق للجميع اما الفنان محمد العجيمي فقد تقدم بالشكر الى المنتج بندر السعيد وأشار للعودة إلى التمثيل مع بوحسين وتقديم شيء يرضي طموح المشاهدين، وشاركت الفنانة عبير الجندي في تصريحها بأنها تحُب أن تكون مع زملائها وهم علامات في الدراما وايضا اتجاهها الى المسار الكوميدي بعد ان قدمت ادواراً تراجيدية عبرالاعمال التي شاركت بها مسبقا. كما صرح المخرج ثامر العسلاوي عن العمل قائلا: نتمنى ان يكون مسلسل «بوطار» من سلسلة الاعمال الناجحة التي حققت الانتشار والتي قامت الشركة بانتاجها والعمل الحالي يتمحور حول قصة فرقتين شعبية الاول تحمل اسم «بو طار» بقيادة شخصية الفنان داود حسين والاخرى تحمل اسم «بو طار الاصلي» والتي تكون بقيادة شخصية الفنان ابراهيم الحربي ويكون مدير اعمال الفرقتين الفنان احمد العونان «اللي يوديهم بداهية» و«كل يوم يايب لهم مشروع يكون غلط بغلط» وسيكون العمل عبارة عن يوميات كوميدية وإن شاء الله تكون الكوميديا فيها مرضية للناس وسيتم التصوير خلال شهر يناير القادم.

