وسط حضور قليل.. اختتام أعمال مهرجان الإسكندرية السينمائي

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اختتمت فعاليات الدورة الـ 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وسط إجراءات احترازية مكثفة وبحضور عدد قليل من نجوم السينما المصرية.

وقد شهدت فعاليات المهرجان تكريم عدد من النجوم الذي أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المهمة في تاريخ السينما العربية والمصرية ومنهم، الفنانان عزت العلايلي، وصلاح عبد الله، والمخرجة إيناس الدغيدي، ومدير التصوير محسن أحمد، والمخرج والمصور المغربي داوود السيد. وحصد الفيلم اليوناني «باري»، جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام الطويلة، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم «نافذة علي البحر.

وذهبت جائزة يوسف شاهين أفضل مخرج «سيا ماك اعتمادى» عن الفيلم اليونانى بارى، فيما ذهبت جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو «لويس مويا ريجرادو» عن الفيلم الأسباني «نافذة على البحر. وحصد الفنان ربيع جليم جائزة أفضل ممثل عن الفيلم المغربي «اللكمة»، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة للنجمة اللبنانية «كارول سماحة» عن فيلم «بالصدفة» مناصفة مع «ايما سواريز» عن فيلم «نافذة على البحر. وسلمت الفنانة إلهام شاهين بتسليم جائزة فاتن حمامة لأحسن ممثلة الفنانة كارول سماحة والتى قالت: كانت مفاجأة بالنسبة لى أن أحصل على جائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة بمهرجان إسكندرية السينمائى وهذه الجائزة أهم بالنسبة لى من جوائز الغناء.

