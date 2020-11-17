حنان مطاوع تستعد لـ «ورد» وتبدأ تصويره

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بدأت الفنانة حنان مطاوع في الاستعداد لتقديم مسلسلها الجديد، الذي كان يحمل أسم مبدئي وهو «ضربة شمس» و«ضربة بدر»، والذي تم تغيير اسمه إلى «ورد»، حيث تعقد خلال هذه الأيام العديد من جلسات العمل مع مؤلفه فتحي الجندي ومخرجه شادي أبو شادي، من أجل الاستقرار على جميع تفاصيله. وتقوم حاليا الجهة المنتجة للمسلسل بالإنتهاء من إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين فيه، حيث تعاقد خلال الأيام القليلة الماضية كلا من الفنانين، نضال الشافعي، وتيام مصطفى قمر، وهادي الجيار، وعايدة رياض، وسارة الشامي، ومازالت الشركة المنتجة في مرحلة إتمام التعاقدات. وكشف احد المصادر داخل فريق عمل المسلسل، أنه حدد له موعد للبدء في تصويره، مشيرين إلى أنه من المقرر أن يكون في نهاية شهر ديسمبر المقبل. وأكدت المصادرإنه حتى كتابة هذه السطور لم يحدد إذا كان العمل سيعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل، أم سيتم عرضه بعد شهر رمضان، مشيرين إلى أن الإتجاه في الشركة يميل تجاه عرضه خارج السيزون الرمضاني. يذكر أن الفنانة حنان مطاوع أطلت على جمهورها مؤخرا من خلال حكاية «أمل حياتي»، التي عرضت ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا».