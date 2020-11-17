الموزاييك.. فخامة وتميز في حمامك

مرأة

الموزاييك في الأصل خامة فنية يستخدمها الفنانون في تشكيل لوحات رائعة وتغطية حمامات السباحة والمباني الفخمة الا أنه خامة مناسبة جدا لحمامك أيضا فهو مصنوع من مواد تشبه السيراميك مما يجعله مقاوما للماء. واذا كنت من عشاق الفخامة والتميز فالموزاييك سيكون اختيارا رائعا لكي، فهو يضفي على الحمام لمسة فنية مميزة ومظهرا فخما ذا رونق خاص.

أكثر ما يميز الموزاييك هو امكانية تحويله لأشكال ولوحات فنية مبهرة، مما سيضفي مظهرا فنيا متميزا على حمامك. ويمكنك الاختيار بين التصميمات الكلاسيكية الفخمة أو الرسوم البسيطة للحمام المودرن. استخدام بلاطات الموزاييك الصغيرة في تصميم متدرج الألوان يعطي تأثيرا رائعا. ومن أفضل الألوان التي يمكن اختيارها لحمامك الازرق والرمادي خاصة اذا كنت تريدين مزجهما مع خلفية بيضاء. اختيار لونين مختلفين تماما ومزجهما معا في حوائط الموزاييك فكرة رائعة تضفي على حمامك مظهرا أكثر تميزا. وكما ترين في الصورة فاستخدام الرخام والمرآة النحاسية المزخرفة يزيدان من فخامة الحمام.

الموزاييك الأسود له بريق ورونق خاص سيضفي على حمامك لمسة من الأناقة والسحر. ولكي لا يكون حمامك داكنا جدا يمكنك دهن حائط أو أكثر باللون الأبيض واختيار أدوات صحية بيضاء أو فاتحة اللون.

يمكنك استخدام الموزاييك وسط خامات أخرى مثل الرخام والسيراميك لتصميم حمام متميز بلمسة فنية مبتكرة. من الأفكار الممتازة أيضا استخدام الموزاييك في تحديد أماكن معينة في حمامك مثل الحائط الموجود خلف الحوض أو حوض الاستحمام مما يبرز هذه المساحات ويعطي الحمام مظهرا جذابا. يمكنك أيضا تغطية حوض الاستحمام أو حوائط غرفة الاستحمام بالموزاييك لفصلهما عن باقي الحمام و اعطائهما مظهرا بارزا ومتميزا.

اذا كنتِ تريدين تحقيق الفخامة المطلقة والحصول على حمام مبهر يمكنك تغطية جميع حوائط وأرضيات الحمام بالموزاييك. وللمزيد من الفخامة قومي باختيار لون قريب للذهبي أو النحاسي لتتمتعي ببريقه الجذاب.

