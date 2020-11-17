صدور الدجاج مع الفاصوليا السوتيه

مرأة

المقادير:

1 كجم صدور دجاج بانيه بدون جلد

1 ملعقة صغيرة سمسم مطحون وزعتر

½ كجم فاصوليا خضراء

1 مكعب مرق دجاج

1كوب ماء

حبة فلفل أحمر ألوان(شرائح صغيرة)

1 ملعقة صغيرة زبدة

رشة بقدونس

طريقة التحضير:

ابدئي بتسخين الفرن الى درجة حرارة 200 درجة مئوية. ضعي صدور الدجاج فى كيس الفرن فى طبقة واحدة، ثم وزعي التوابل فوق الدجاج ومعها الفلفل الملون واربطي الكيس بأحكام بواسطة الرابطة المرفقة. يمكنك تتبيل الدجاج في وعاء عميق وغطيه بالبلاستيك. بعد التأكد من أن التتبيلة تغطى قطع الدجاج بالكامل وبشكل متساوي، أثقبي الكيس من أعلى 3 مرات باستخدام الشوكة. ضعي الكيس في البراد ساعتين ليتم التتبيل جيدا وتتشرب صدور الدجاج من التوابل. ضعي الكيس في صينية فرن على الرف الأوسط بشكل يسمح بانتفاخ الكيس واتركيه لمدة 50 دقيقة تقريبا. افتحي الكيس بالسكين وضعي الدجاج على طبق التقديم. في وعاء متوسط للطهي ضعي ماء على النار حتى يغلي، ثم أضيفي الفاصوليا المغسولة ومكعب مرق الدجاج والزبدة واتركيه لمدة 5 دقائق. قدمي الفاصوليا السوتيه مع البقدونس في الطبق بجانب الدجاج وهو ساخن مع الأرز الأبيض المسلوق وسلطة خضراء.