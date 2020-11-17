حلوى كيكة العسل بالمكسرات

مرأة

المقادير: .

4 بيضات .

3/4 كوب سكر .

ملعقة فانيليا .

كوب دقيق .

ملعقة برش برتقال .

1/4 كوب زبدة .

لقطر العسل: .

ملعقة عسل .

نصف كوب ماء .

للتزيين: .

كوب مكسرات مشكلة حسب الرغبة طريقة التحضير: اخفقي البيض والفانيليا مع السكر بواسطة الخفاق الكهربائي. ضيفي الدقيق بالتدريج ثم برش البرتقال والزبدة وقلبي جيدا. ضعي العجين في صينية مناسبة مرشوشة بالدقيق ثم اخبزيها لمدة 40 دقيقة او حتى اكتمال النضج على درجة حرارة 180 درجة. اتركي الكيك حتى يبرد، وعلى نار هادئة امزجي العسل مع الماء حتى يثقل قليلا. ضعي قطر العسل على الكيك ثم زينيها بالمكسرات بعد ان تبرد تقطع وتقدم.