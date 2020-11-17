«فورين بوليسي»: أميركا تتدحرج نحو مستقبل عراقي

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: توقع الكاتب الأميركي ستيفن كوك المتخصص في دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا ان تتجه الولايات المتحدة نحو مستقبل يشبه ما عليه العراق اليوم من تفكك. وأوضح في مقال له بمجلة «فورين بوليسي» ان اي شعب في دولة ما اذا لم يتمكن من الاتفاق على تحديد هويته المشتركة، اي الاتفاق على مجموعة من الأفكار بشأن ما يعنيه انتماؤهم لهذا البلد، فان البلد مصيره البقاء في حالة مستمرة من الانهيار النهائي. وأشار الى انه خلال زيارة للسليمانية بالعراق قبل سنوات عدة التقى بطلاب اكراد، وسألهم عن الأفكار والمبادئ والتاريخ والرواية الوطنية التي يتشاركونها مع طلاب الجامعات في بغداد او البصرة؟ وقال ان اجاباتهم كانت «لا شيء». وقال ان هناك اوجه تشابه مقلقة في طرق تفكير من تحدث اليهم في السليمانية بشأن بلدهم، «لقد عانوا ومواطنوهم في اماكن اخرى من البلاد عواقب وخيمة نتيجة عدم قدرتهم على الاتفاق على ما يعنيه ان تكون عراقيا، لدرجة رفض الفكرة نفسها في حالة العديد من الأكراد».

وأضاف ان الهوية المتنازع عليها في كل دولة من دول الشرق الأوسط تتجلى في انعدام الاستقرار السياسي والعنف والصراع الأهلي وأن هذا التنازع في الهوية هو لب المشكلة العراقية ومشكلات الدول الأخرى في المنطقة. ومضى كوك يقول ان الأميركيين ليسوا بمنأى عن هذا المصير نظرا للانقسام الكبير بين مكوناتهم العرقية والاجتماعية ولعدم قدرتهم على اجراء حوار، او حتى الارادة في تشكيل هوية مشتركة، مشيرا الى الظلم الذي استمر الملونون والمهاجرون والنساء وغيرهم في معاناته.

وقال انه ادرك اخيرا عمق الانقسام في المجتمع الأميركي الذي كشف عنه وعمقه اكثر الرئيس دونالد ترامب خلال السنوات الأربع الماضية وأشار الى انه قرأ مؤخرا كتابا عن الولايات المتحدة قبيل الحرب الأهلية (1861 الى 1865) وخلالها ليقول ان اوجه الشبه بين وضع اميركا حاليا وتلك الفترة واضحة ومقلقة، لكنه كان قبل ذلك يعتقد ان المحاكمات والانتصارات اللاحقة للبلاد المتمثلة في اعادة الاعمار، والحرب العالمية الأولى، والكساد العظيم، والحرب العالمية الثانية، وحركة الحقوق المدنية، والحرب الباردة، والعولمة، وثورة التكنولوجيا، تربط البلاد معا من خلال تشكيل هوية مشتركة، وأن هذا التاريخ انتج اساطير حول المشروع القومي لأميركا الذي يمكن للجميع المشاركة فيه. وختم بالقول انه اكتشف ان هذا الاعتقاد كان ساذجا، وعلى الولايات المتحدة ان تواجه مشكلة هويتها قبل ان تتدحرج نحو مستقبل عراقي.

