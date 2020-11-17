أوباما: الاستياء يقسِّم أميركا بين ريفية وحضرية

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: حذر الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما من ان اميركا تواجه مهمة ضخمة للتصدي لثقافة نظرية المؤامرة التي اججت الانقسامات التي تشهدها الولايات المتحدة في الوقت الحالي. وقال اوباما في مقابلة مع «بي بي سي» ان حدة الانقسام في الولايات المتحدة حالياً اكثر ارتفاعاً مما كانت عليه قبل اربع سنوات عندما فاز دونالد ترامب بالرئاسة. وأشار اوباما الى ان فوز جو بايدن في الانتخابات الأميركية لعام 2020 ماهو الا مجرد بداية لاصلاح هذه الانقسامات. وقال «سوف يستغرق الأمر اكثر من انتخابات واحدة لعكس هذه الاتجاهات». وتابع اوباما ان التعامل مع دولة منقسمة لايمكن ان يترك لقرارات السياسيين فقط، ولكنه يتطلب ايضاً تغييراً هيكلياً واستماع الناس لبعضهم البعض عبر الاتفاق على «مجموعة مشتركة من الحقائق» قبل الجدال على ما يجب فعله حيالها. واضاف اوباما للمؤرخ ديفيد اولوسوغا، في مقابلة مع «بي بي سي آرتس» للترويج لمذكراته الجديدة ان الغضب والاستياء ما بين اميركا الريفية والحضرية ومسائل مثل الهجرة والظلم وعدم المساواة و»أنواع نظريات المؤامرة المجنونة ما وصفه البعض باضمحلال الحقيقة» قد تم تضخيمها من قبل بعض وسائل الاعلام الأميركية و»روجتها وسائل التواصل الاجتماعي بشكل هائل». وقال «هناك الملايين من الأشخاص الذين يؤيدون فكرة ان جو بايدن اشتراكي، الذين يؤيدون فكرة ان هيلاري كلينتون كانت جزءاً من عصابة شريرة كانت متورطة في حلقات الاستغلال الجنسي للأطفال». ويشير اوباما هنا الى نظرية مزيفة تزعم ان الساسة الديموقراطيين كانوا يديرون عصابة تستغل الأطفال في مطعم بيتزا في واشنطن. وتابع اوباما انه بينما تبنت العديد من وسائل الاعلام التقليدية التحقق من المعلومات خلال السنوات الأخيرة، في محاولة لمعالجة انتشار المعلومات المضللة عبر الانترنت غالباً لا يكون ذلك كافياً لأن «الأكاذيب تكون قد دارت حول العالم بالفعل بحلول الوقت الذي خرجت فيه الحقيقة الى العلن».

