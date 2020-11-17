حملة بايدن تجمع التبرعات للرد على دعاوى ترامب

عربيات ودوليات

دعت المرشحة لمنصب نائب الرئيس الاميركي السيناتورة الديموقراطية كامالا هاريس، مؤيدي حملة المرشح جو بايدن الى التبرع لدعم الفريق القانوني من أجل الرد على الدعاوى القضائية التي رفعها الرئيس الاميركي دونالد ترامب. وكتبت هاريس في تغريدة: «حاول ترامب والجمهوريون تفكيك نصرنا الحاسم بدعاوى قضائية لا أساس لها. نحتاج الى مساعدتك لتمويل العمل القانوني الضروري لحماية كل صوت». وكان فريق بايدن قد أطلق قبل أيام حملة لجمع 30 مليون دولار لصالح الصندوق الذي تم انشاؤه بعد الانتخابات.

وجاء في رسالة الكترونية للحملة ارسلت للمؤيدين: «نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لمحاربة هذه الدعاوى القضائية والتأكد من أن ترامب لن يفوز بها لمجرد اننا لا نملك الأموال للرد».

