ترامب يتوعد بـ«دعاوى كبيرة» ومحاموه يسحبونها

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واشنطن- الوكالات: كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه لنتائج انتخابات الرئاسة، واعتبر نفسه فائزا على منافسه الديموقراطي جو بايدن وفي تغريدة مقتضبة على «تويتر»، امس، قال ترامب «لقد فزت بالانتخابات».

ومنذ اعلان النتائج بفوز بايدن قبل ايام دأب ترامب مرارا وتكرارا على رفض الهزيمة والتشكيك في نزاهة الانتخابات والتأكيد على النتائج «سرقت منه» ولجأت حملة ترامب الى القضاء للطعن في نتائج الانتخابات بأكثر من ولاية الا ان معظم دعاويها قوبلت بالرفض من جانب المحاكم.

وتفوق بايدن على ترامب بهامش مريح، اذ حصد حتى الآن 290 صوتا في المجمع الانتخابي، اكثر بـ20 صوتا من الاجمالي المطلوب للحسم، مقابل 232 صوتا لترامب.

وقال ترامب في تغريدة انه سيرفع دعاوى قضائية «كبيرة» للطعن في نتائج الانتخابات واضاف ان «العديد من الدعاوى القضائية التي تم رفعها عبر ارجاء البلاد لم تكن خاصة بنا بل (رفعها) اشخاص شهدوا خروقات فظيعة» وأضاف ان «الدعاوى الكبيرة الخاصة بنا والتي تظهر عدم دستورية انتخابات 2020 والسخط الناجم عن الأمور المنجزة لتغيير النتائج سيتم رفعها قريبا!».

ولم يحدد ترامب موعدا لرفع الدعاوى القضائية.

ويصر الرئيس ترامب على فوزه بالانتخابات الرئاسية، ويقول ان الحزب الديموقراطي زور اصوات الناخبين، وهو ما عكس النتائج لصالح منافسه الديموقراطي جو بايدن. ورغم استمرار ترامب بالتشكيك في نزاهة الانتخابات افادت وسائل اعلام اميركية بأن حملة ترامب الغت جزءا كبيرا من الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن في نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، التي كانت حاسمة في اعلان كبرى وسائل الاعلام الأميركي فوز بايدن بمجمل الانتخابات الرئاسية.

وقدم محامو ترامب نسخة منقحة من الدعوى بعد ان حذفوا مزاعم بأن مسؤولي الانتخابات في ولاية بنسلفانيا انتهكوا الحقوق الدستورية لحملة الرئيس عبر الحد من قدرة مراقبيها على مراقبة فرز الأصوات. وباتت دعوى ترامب المختصرة تركز الآن على مزاعم بأن الجمهوريين تضرروا بشكل غير قانوني بسبب سماح بعض المقاطعات التي تميل للحزب الديموقراطي للناخبين باصلاح الأخطاء في بطاقات التصويت في حين قالت تلك المقاطعات ان ذلك لم يؤثر سوى على عدد قليل من الأصوات. وكان ترامب ومحاميه الشخصي رودي جولياني قالا مرارا وتكرارا انه يجب ابطال اكثر من 600 الف صوت في فيلادلفيا وبيتسبرغ بسبب تلك القضية.

في المقابل قالت حملة الرئيس المنتخب بايدن ان اعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا اظهرت عدم وجود اي مخالفات انتخابية وقال مسؤولون عن الانتخابات في الحزبين الديموقراطي والجمهوري انه لا يوجد دليل على وقوع مخالفات كبيرة في الانتخابات الرئاسية، وأكدت وكالة الأمن الالكتروني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي ان انتخابات الرئاسة التي جرت في الثالث من الشهر الحالي «كانت الأكثر اماناً في تاريخ الولايات المتحدة».

من ناحية اخرى دعت قيادات جمهورية للاعتراف بفوز بايدن وبدء العملية الانتقالية لنقل السلطة من ترامب الى بايدن؛ اذ قال الحاكم الجمهوري لولاية اوهايو مايك ديواين ان جو بايدن هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، وشدد ديواين لقناة «سي ان ان» على ضرورة الشروع في عملية انتقال السلطة، مشددا على القول «يجب ان نؤمن بنظامنا القضائي والانتخابي، وأوجه هذا الكلام للطرفين». كما توقع الحاكم الجمهوري لولاية اركنسا آسا هاتشينسون ان بايدن سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة، ودعا الى تسهيل عملية انتقال السلطة.

