هاريس: ترامب والجمهوريون يحاولون تفكيك نصرنا

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لوس انجليس - الوكالات: دعت نائب الرئيس الأميركية المنتخبة كامالا هاريس، مؤيدي حملة جو بايدن الى التبرع لدعم الفريق القانوني من اجل الرد على الدعاوى القضائية التي رفعها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وكتبت هاريس في تغريدة «حاول ترامب والجمهوريون تفكيك نصرنا الحاسم بدعاوى قضائية لا اساس لها نحتاج الى مساعدتك لتمويل العمل القانوني الضروري لحماية كل صوت»

وكان فريق بايدن، قد اطلق، قبل ايام، حملة لجمع 30 مليون دولار لصالح الصندوق الذي تم انشاؤه بعد الانتخابات. وجاء في رسالة الكترونية للحملة ارسلت للمؤيدين «نحن بحاجة الى ان نكون مستعدين لمحاربة هذه الدعاوى القضائية والتأكد من ان ترامب لن يفوز بها لمجرد اننا لا نملك الأموال للرد».

