«الصقور» يخططون لـ«إجراءات غير مسبوقة» ضد الصين

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: تخطط ادارة الرئيس دونالد ترامب، لمواصلة تنفيذ سياساتها المتشددة تجاه الصين في الشهرين المقبلين قبل ان تتولى ادارة الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة، بحسب ما قال مسؤولون في الادارة لشبكة «CNN». وقال احد المسؤولين في الادارة ان الصقور في ادارة ترامب يعتقدون ان هناك اجراءات معينة يمكنهم اتخاذها الآن، والتي من شأنها محاصرة ادارة بايدن في هذا الملف. ومع خسارة الرئيس دونالد ترمب المحتملة امام الرئيس المنتخب جو بايدن تستعد الادارة للتحرك بسرعة اكبر بشأن بعض الاجراءات التي كانت تخطط لاتخاذها لأنها اقل قلقاً بشأن انهيار اتفاق التجارة مع الصين وأوضح المسؤول في الادارة ان هذا الخوف كان دائماً يعيق سياساتهم من اتخاذ اجراءات بسرعة.

وذكر التقرير ان التعامل مع الصين قد يكون اصعب تحدٍ يواجهه بايدن في السياسة الخارجية. وقال بايدن ان هناك مجالات من مصلحة الولايات المتحدة العمل مع بكين بشأنها بما في ذلك تغير المناخ وكوريا الشمالية.

ويقول مستشارو بايدن انه سيعمل عن كثب مع الحلفاء لتقديم جبهة موحدة بشأن قضايا مثل التكنولوجيا، بما في ذلك Huawei و5G، وسرقة الملكية الفكرية، وتوسع الصين في المياه الآسيوية وتحركاتها لسحق الديموقراطية في هونغ كونغ. وقال مسؤول بالادارة انه طُلب من القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميللر التركيز في الأشهر المتبقية على الحرب السيبرانية وغير النظامية، فيما يتعلق بالصين على وجه الخصوص. وقال مسؤولان في الادارة ان الادارة تأمل ايضاً في الضغط على الصين للجلوس على طاولة المحادثات النووية مع الولايات المتحدة وروسيا قبل مغادرة ترامب لمنصبه في يناير، على الرغم من اعترافهما بأن ايصال الصين الى طاولة المفاوضات امر بعيد المنال.

