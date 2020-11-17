لقاح ثانٍ لـ«كورونا»... «موديرنا» تلتحق بـ«فايزر»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعلنت شركة «موديرنا» الاميركية في بيان امس ان لقاحها لفيروس «كورونا» اظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94,5%. لتلتحق بشركة «فايزر» التي اعلنت منذ ايام عن نجاح لقاحها وذكر بيان «موديرنا» ان لقاحها «حقق فعاليته الأساسية وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات» مضيفة ان فعاليته بلغت 94.5%. وكانت الشركة قالت في وقت سابق انها ستطلب «الاذن الطارئ» من الهيئات الصحية اذا ثبتت فعاليته بنسبة 70%. وكانت «موديرنا» استقطبت اكثر من 30 الف شخص للمشاركة في المرحلة الأخيرة من التجارب التي تقوم بها على اللقاح. وسبق للشركة الأميركية ان نشرت البروتوكول الكامل لتجاربها في مختلف المراحل، ردا على الدعوات الى مزيد من الشفافية.

في غضون ذلك يقترب عدد المصابين بفيروس «كورونا» من بلوغ 55 مليون مصاب، وتواصل الولايات المتحدة تسجيل زيادات قياسية حيث احصت مليون اصابة في اقل من اسبوع، في حين اكتشفت بؤرة تفش جديدة للوباء في استراليا. ووفقا لموقع «ورلد ميتر» المتخصص في رصد احصاءات «كورونا» فقد وصلت اصابات الفيروس حول العالم امس الى 54 مليونا و818 الفا و483 اصابة. وبلغ عدد المتعافين في العالم 38 مليونا و140 الفا و650 متعافيا، في حين بلغت حصيلة الوفيات مليونا و324 الفا و530. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الاصابات، بواقع 11 مليونا و367 الفا و214 اصابة، في حين بلغت حصيلة الوفيات 251 الفا و901. وواصلت الولايات المتحدة تسجيل زيادات قياسية هائلة في الاصابات ويبدو ان مسار الأمور آخذ في التدهور منذ بداية الشهر الحالي، ما اجبر السلطات على اتخاذ اجراءات جديدة. وأحصت الولايات المتحدة مليون اصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في اقل من اسبوع، وذلك بعد ان كانت تخطت عتبة 10 ملايين اصابة بالوباء في التاسع من نوفمبر الحالي. وللحد من تفشي الوباء، سيفرض في شيكاغو اغلاق اعتبارا من يوم امس اما نيويورك التي تضررت بشدة من الفيروس في الربيع فتسعى الى مواجهة موجة وبائية جديدة عبر فرض تدابير اضافية على الحانات والمطاعم، على ان تبقى المدارس مفتوحة.

وفي استراليا، اكتشفت بؤرة تفش جديدة في مدينة اديلايد، التي لم تشهد بؤراً كبيرة للفيروس منذ 7 اشهر، حسب ما اعلنته السلطات. وقالت ولاية استراليا الجنوبية انه تم اكتشاف 4 حالات في مدينة اديلايد وان عدد الحالات ارتفع امس الى 17 نتيجة تفشي الفيروس. ويعتبر هذا اكبر تفشٍ للفيروس في اديلايد منذ ابريل الماضي.

