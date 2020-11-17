جونسون في الحجر الصحي مهدداً بإصابة ثانية

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لندن - الوكالات: دخل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في عزل ذاتي بعد لقاء عضو في البرلمان ثبتت اصابته بفيروس «كورونا». وقال مقر رئيس الوزراء، في «10 داونينغ ستريت» ان خدمة الفحص والمتابعة التابعة للهيئة الوطنية للخدمات الصحية في بريطانيا تواصلت مع رئيس الوزراء وانه لم تظهر عليه اعراض للمرض. وامضى جونسون حوالي 35 دقيقة مع النائب عن منطقة اشفيلد، لي اندرسون، الذي اثبتت الفحوصات اصابته بالفيروس منذ ذلك الحين. وفي ابريل الماضي، قضى جونسون ثلاث ليال في العناية المركزة بعد اصابته بالفيروس. وقال في وقت لاحق من اصابته انه «كان يمكن ان يسير في اي من الاتجاهين... يقصد التعافي او الوفاة» وشكر العاملين في مجال الرعاية الصحية على انقاذ حياته. وفي بيان قال المتحدث باسم 10 داونينغ ستريت «تم اخطار رئيس الوزراء من قبل الهيئة الوطنية للخدمات الصحية وطلب منه عزل نفسه لأنه خالط شخصا ثبت اصابته بــ«كوفيد -19».

وأضاف البيان ان «رئيس الوزراء سيتبع القواعد ويعزل نفسه». وأردف «سيواصل رئيس الوزراء العمل من داونينغ ستريت بما في ذلك رئاسة المركز الحكومي للاستجابة لوباء «كورونا». وأكد البيان ان «رئيس الوزراء في حالة جيدة وليس لديه اي اعراض للمرض».

