روحاني: لا خيار أمامنا سوى الإغلاق

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طهران - الوكالات: أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني انه لاخيار امامنا سوى الاغلاق العام للسيطرة على انتشار «كورونا». وكاجراء للحد من استفحال الفيروس اعلنت السلطات الايرانية انها ستمنع التنقل بين المدن اعتبارا من السبت المقبل.

وقالت وزارة الصحة الايرانية في وقت سابق ان حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زادت 12,543 حالة في 24 ساعة مسجلة رقما قياسيا رفع الاجمالي التراكمي لحالات الاصابة الى 762,068 حالة. وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي ان 459 شخصا توفوا بالمرض في الـ24 ساعة الماضية ما رفع اجمالي عدد حالات الوفاة الى 41,493 حالة في اكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الفيروس. وتتعامل مقبرة في طهران مع ضعف العدد المعتاد للدفن كل يوم، حيث تواصل جائحة فيروس «كورونا» باجتياح ايران.

وقال سعيد خال، مدير المقبرة، لوكالة «أسيوشيتد برس» الاخبارية «كل الأزمات التي عشناها في هذه المقبرة على مدى الخمسين عاما الماضية استمرت لبضعة ايام او اسبوع على الأكثر لكننا الآن نمر بأزمة منذ 260 يوما وليس من الواضح كم عدد الأشهر التي سنستمر فيها بمواجهة هذه الأزمة». ويكافح «مجمع مقبرة بهشت زهراء» من اجل مواكبة تزايد عدد الوفيات، حيث يقوم حفارو القبور بحفر آلاف مواقع الدفن الجديدة.

ولطالما كانت المقبرة الضخمة الواقعة على مشارف العاصمة الايرانية مثوى اخيرا للكثيرين، بما في ذلك قتلى الحرب والمشاهير والفنانين والمفكرين والقادة في البلاد.

