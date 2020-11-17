ماكرون يتمترس وراء «الرسوم»: فرنسا لن تغير حقها

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: ابدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اسفه للدعم الدولي «الخجول نسبيا» بعد الهجمات الأخيرة في بلاده مجددا التأكيد ان فرنسا لن «تغير» من حقها في حرية التعبير فقط «لأنه يثير صدمة في الخارج».

وقال ماكرون في حوار نشرته مجلة «لوغران كونتينان» على الانترنت «منذ 5 سنوات عندما قتلوا من كانوا يرسمون الكاريكاتور(في صحيفة شارلي ايبدو) سار العالم بأسره في باريس ودافع عن هذه الحقوق. الآن، لدينا مدرس مذبوح، العديد من الأشخاص المذبوحين لكن الكثير من رسائل التعزية كانت خجولة» في اشارة الى مقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي في 16 اكتوبر و3 اشخاص في مدينة نيس في التاسع والعشرين منه.

وتابع «في المقابل، لدينا مسؤولون سياسيون ودينيون من جزء من العالم الاسلامي قالوا بشكل منظم: عليهم تغيير هذا الحق. هذا الأمر يصدمني. انا مع احترام الثقافات والحضارات لكني لن اغير حقي لأنه يثير صدمة في الخارج» وأشار الرئيس الفرنسي بذلك الى دعوات للتظاهر ضد فرنسا وضده شخصيا صدرت في دول مسلمة عدة بعد تصريحاته التي دافع فيها عما يصفه بـ«حق نشر رسوم كاريكاتورية» خلال مراسم تأبين باتي الوطنية وقال ماكرون «لأن الكراهية مستبعدة من قيمنا الأوروبية ولأن كرامة الانسان تعلو على كل شيء، يمكنني ان اخلف صدمة لديك لأن بامكانك ان تخلف صدمة لدي في المقابل يمكننا ان نتناقش في الموضوع وان نتخاصم حوله لأننا لن نصل الى اشتباك فعلي حيث ذلك محظور ولأن كرامة الانسان تعلو كل شيء» وأكد «دعونا لانحبس انفسنا في معسكر الذين لا يحترمون الفروقات هذا تلاعب بالتاريخ نضال جيلنا في اوروبا هو النضال من اجل الدفاع حرياتنا لأنها تتعرض لهزة».

