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عربيات ودوليات

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سلطنة عمان تعزي وتشيد بإسهامات المعلم الدبلوماسية


مسقط - الوكالات: قدمت وزارة الخارجية العمانية، امس العزاء الى سورية في وفاة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم، مشيدة باسهاماته الدبلوماسية اقليميا ودوليا. وقالت وزارة الخارجية العمانية، عبر حسابها على تويتر، انها «تعرب عن تعازيها ومواساتها الى الأشقاء في سورية في وفاة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم»، مضيفة «كان له اسهاماته البارزة في العمل الدبلوماسي على الصعيدين الاقليمي والدولي».
وتوفي المعلم عن عمر يناهز 79 عاما، وفقا لما نقله التلفزيون السوري ووكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الخارجية والمغتربين، فجر امس.


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