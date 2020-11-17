بلجيكا أقصت إنكلترا من «دوري أمم أوروبا»

دوليه

أطاحت بلجيكا بضيفتها انكلترا من منافسات دوري الامم الاوروبية بتغلبها عليها 2-0 ضمن الجولة الخامسة ما قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية من المستوى الاول اول من امس، لتنحسر بطاقة التأهل الى نصف النهائي بينها وبين الدنمارك الفائزة على ايسلندا بنتيجة 2-1 بهدف قاتل.

ومع تأهل متصدر المجموعة الى دور الاربعة، رفعت بلجيكا رصيدها الى 12 نقطة مقابل 10 للدنمارك التي تلتقيها في مباراة حاسمة غدا، في حين تجمد رصيد انكلترا عند 7 نقاط في المركز الثالث، فيما بقيت ايسلندا خالية الوفاض. وسجل يوري تيليمنز (10) ودرايز مرتنز (24) هدفي منتخب «الشياطين الحمر».

وثأرت بلجيكا من الخسارة 1-2 امام منتخب «الاسود الثلاثة» في وبمبلي في الجولة الثالثة، فيما مني الاخير بهزيمة ثانية تواليًا في البطولة القارية بعد اولى مفاجئة امام الدنمارك (0-1) في الجولة السابقة.

وغاب عن اللقاء على ملعب «كينغ باور» في لويفن شرق العاصمة بروكسل، كل من المدافعين هاري ماغواير وريس جيمس بعد طردهما من مباراة الدنمارك. وقاد المدرب الاسباني روبرتو مارتينيس في مباراته الخمسين على رأس الحهاز الفني، بلجيكا الى الفوز الحادي عشرة تواليًا على ارضها في المباريات الرسمية، وبقي المنتخب من دون هزيمة في آخر 28 مباراة رسمية على ارضه، اذ تعود آخر هزيمة الى المباراة امام المانيا عام 2010.

وافتتح تيليمنز لاعب ليستر سيتي الانكليزي التسجيل بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس جوردان بيكفورد (10).

وضاعف مرتنز ابن مدينة لويفن ولاعب نابولي الايطالي تقدم حاملة برونزية مونديال 2018 بضربة حرة متقنة رائعة على يمين بيكفورد، تحصل عليها كيفن دي بورين اثر عرقلة من ديكلان رايس (24). وستفتقد بلجيكا الى جهود اكسيل فيتسل الذي خاض مباراته الدولية رقم 110، امام الدنمارك بسبب تراكم البطاقات. ولم تجد تبديلات ساوثغيت الذي استعان بجايدون سانشو ودومينيك كالفرت-لوين المتألق مع ايفرتون هذا الموسم لتخرج انكلترا خالية الوفاض.

وفي المباراة الاخرى، حققت الدنمارك فوزًا قاتلا 2-1 على ايسلندا وأبقت آمالها حية، بهدفين من ركلة جزاء لكريستيان اريكسن. وشهدت المباراة نكسة للدنمارك بعد تعرض حارسها كاسبر شمايكل لاصابة قوية في رأسه اثر اصطدام مع البرت غودونسدون مع نهاية الشوط الاول، ما أدى الى استبداله، ومن غير الواضح ما اذا سيكون جاهزًا للمباراة في بلجيكا.

وسجل اريكسن هدف التقدم لأصحاب الارض من ركلة جزاء (12)، قبل أ تعادل ايسلندا عن طريق يدار اور كيارتانسون (85) ما كان سيقصي الدنمارك من البطولة قبل ان يسجل لاعب انتر هدف الفوز من علامة الجزاء ايضًا في الوقت القاتل (90+2).

