تركيا هزمت روسيا

دوليه

حقق المنتخب التركي فوزه الأول في المجموعة الثالثة للمستوى الثاني من بطولة الأمم الأوروبية بتغلبه على ضيفه الروسي المتصدر بثلاثة 3-2 بعد مباراة مثيرة أول من امس.

وأفتتح الضيف الروسي التسجيل عن طريق لاعبه دينيس تشيريشيف في الدقيقة 11، وخسر المنتخب الروسي جهود مدافعه أندري سيمينوف، في الدقيقة 24 عندما أشهر الحكم له البطاقة الحمراء، ليستغل المنتخب التركي النقص العددي بعدها دقيقتين، مدركاً التعادل عن طريق كينان كرامان، بكرة راسية، وسجل جينكيز أوندير ثاني أهداف أصحاب الأرض عند الدقيقة 32، وأضاف جينك توسن ثالث الأهداف لمنتخب بلاده في الدقيقة 52 من علامة الجزاء، قبل أن يقلص دالير كوزياييف النتيجة للضيوف بعدها بخمس دقائق. وفي اطار المجموعة ذاتها تعادلت المجر مع ضيفتها صربيا 1-1. وتتصدر روسيا الترتيب بـ8 نقاط ثم المجر وتملك الرصيد ذاته، وتركيا ثالثةً بـ6 نقاط والمنتخب الصربي في المركز الرابع بـ3 نقاط.

وفي المجموعة الأولى من المستوى الثاني فازت النمسا على أيرلندا الشمالية 2-1.

